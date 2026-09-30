Marcelo Berthet cuestionó al oficialismo por la demora del proyecto de Ética Pública.

Marcelo Berthet respondió a Esteban Vitor y sostuvo que el oficialismo tiene mayoría en ambas Cámaras para impulsar el tratamiento de la iniciativa.

El presidente del Bloque de Senadores Justicialistas, Marcelo Berthet, respondió a las declaraciones del secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor, quien había atribuido la demora en el tratamiento del proyecto de Transparencia y Ética Pública a la falta de “mayoría necesaria” y había señalado que existe una decisión política de aprobarlo.

Berthet cuestionó ese argumento y remarcó que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas Cámaras desde junio de 2025. En ese sentido, sostuvo que la conducción de la agenda legislativa corresponde al oficialismo.

El proyecto ingresó al Senado en 2024

El legislador recordó que la iniciativa ingresó al Senado en septiembre de 2024, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Desde entonces, fue analizada en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

“En noviembre de 2024, desde nuestro bloque planteamos modificaciones y aportes al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que había aprobado Diputados. Fuimos claros en aquel momento: estamos a favor de contar con una herramienta de Ética Pública, pero queríamos mejorarla”, señaló Berthet.

Durante ese proceso, desde el oficialismo también se planteó continuar con el análisis del articulado y convocar a representantes del Poder Ejecutivo para conocer su posición respecto de las modificaciones propuestas por los senadores.

Un año después, el proyecto sigue sin sanción

El tratamiento continuó en noviembre de 2025, cuando el secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro, participó de una reunión de comisión. Allí respondió consultas de los legisladores y explicó los principales aspectos de la iniciativa.

Al finalizar ese encuentro, Maneiro calificó la reunión como “un fructífero intercambio de opiniones” y consideró que el proyecto era “muy importante y trascendente”. También había señalado que su sanción podría concretarse en los días siguientes.

A partir de esa referencia, Berthet cuestionó que la iniciativa todavía no haya sido sancionada.

“Pasó casi un año desde aquella afirmación y el proyecto siguió sin sancionarse. Entonces la pregunta no es si la oposición tiene mayoría para impedir que avance. La pregunta es qué decisión política tomó el oficialismo para que una iniciativa que considera tan importante llegue finalmente a ser ley”, planteó.

El bloque justicialista ratificó su postura

Finalmente, el senador sostuvo que la posición del bloque Justicialista respecto de la iniciativa se mantiene sin cambios y reiteró su respaldo a una legislación específica sobre ética pública.

“Queremos una Ley de Ética Pública. Lo dijimos desde el primer momento. Lo que planteamos es que sea una buena ley, que amplíe los estándares de transparencia, que establezca reglas claras y que se aplique de manera efectiva”, afirmó Berthet.