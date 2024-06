Ni una menos: "La violencia que se ejerce sobre las mujeres es total, sutil y perversa"

En este contexto, UNO dialogó con Lucy Grimalt y Camila Asselborn, integrantes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries (MLTTNB) de Paraná.

La situación provincial

En este sentido, Grimalt explicó la situación que están atravesando las entrerrianas: “Se ve en el mismo discurso de odio que desde las esferas gubernamentales se dicen, y en medidas concretas como la pérdida de programas nacionales que protegían los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, fundamentalmente con cuestiones que tienen que ver con la protección necesaria en relación a las violencias de genero en todos los ámbitos. También lo que se empezó a ver muy crudamente es el ajuste económico, lo vemos en nuestra provincia y en nuestra ciudad, en cada uno de los barrios, cómo la necesaria intervención del Estado, por ejemplo, con el costo de los medicamentos: realmente es criminal lo que está ocurriendo con la población, tenga o no tenga obra social. Aquellos que dicen defender la vida, la atacan de la forma más criminal, teniendo que elegir los adultos comer menos para poder asegurar mejor el alimento a sus hijas y a sus hijos”.

En cuanto a la falta de medicamentos, precisó: “Es una preocupación muy grande porque hasta la gestión anterior, Valeria Isla que estaba al frente del área de Salud Sexual y Reproductiva, realizó una gestión muy importante para la implementación de la Ley. N° 27.610, que es la que regula la interrupción voluntaria del embarazo pero también hizo un trabajo para poder adquirir la medicación y que se pudiera distribuir gratuitamente en todos los centros de salud y hospitales que tenían los equipos conformados para realizar la práctica. Hoy lamentablemente este gobierno nacional no ha realizado ningún tipo de compra de misoprostol o mifepristona, que es la medicación adecuada. Sabemos que lo que están haciendo en todas las provincias donde están los programas es ir trabajando entre ellos para ver cómo adquirirlas desde las cajas de cada centro de salud u hospital, pero estamos llegando a un punto muy crítico, donde no voltean la ley pero te la dejan sin presupuesto".

Sentenció: “Por eso, en este 3J, decimos que la violencia que se ejerce sobre las mujeres y disidencias es total, es sutil, es perversa porque no comprar, en este caso misoprostol, o no adquirir la medicación para garantizar los tratamientos de hormonización que necesitan las personas trans es violentar”. A ello se añade la falta de insumos para testeos de cáncer de cuello cervicouterino o para realizar mamografías en efectores públicos. También escasean los anticonceptivos en los centros de salud.

Ni una menos.jpg Foto UNO/Archivo

Necesidad de movilización

“El panorama es muy crudo y preocupante, por eso decimos que es necesario ocupar las calles masivamente, manifestarnos, no quedarnos calladas y estar organizadas para buscar alternativas de manera de poder ayudando unas a otras para ir encontrándole soluciones a estas situaciones tan urgentes”, expresó Lucy.

Por su parte, Camila, una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos detalló que el entramado de violencias es muy complejo: “Muchas venimos a estudiar desde otras ciudades, estamos atravesados por los costos del alquiler, los trabajos precarizados. Tanto los discursos de odio como el vaciamiento de políticas públicas nos tienen a las mujeres y a las disidencias en primera línea, no sólo en salud sino también en los comedores donde no están llegando los alimentos. El hecho de querer sacar de agenda el tema de los lesbicidios, sostener que ‘esa palabra no existe’, son disputas de sentido y de identidad que hay que dar”.

Desde el 1° de enero al 30 de abril se registró un femicidio cada 24 horas en el país, según el observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro.

En este marco, Grimalt manifestó con pesar: “No queremos contar muertas, pero si dejamos de mostrar las cifras parece que es exagerado que salgamos a las calles cada 3 de junio”. Asselborn sumó: “Que los femicidios y crímenes de odio no estén registrados (por el Estado) no quiere decir que no existan”.

Las referentes insistieron que hoy es una fecha donde también se defiende lo conseguido: casas de asistencia a víctimas de violencia, reconocimiento de medicación para el aborto, anticonceptivos, posibilidad de estudiar y trabajar, entre otros más.

“Fue lesbicidio”

Cada año, al Ni una menos se le suma una consigna. Esta ocasión es Fue lesbicidio. Al respecto, Grimalt explicó que se decidió poner sobre la mesa los asesinatos ocurridos en Barracas, donde tres mujeres murieron quemadas, para reclamar al gobierno “que no se pueden detener las políticas de actuación contra las violencias”. En este sentido afirmó: “Nada se resuelve haciendo desaparecer al otro”.

Asselborn indicó: “La voz colectiva es la que permitió y permite la conquista de nuestros derechos. Nuestras consignas son proyectos políticos de país, que estamos dispuestas a denunciar y llevarlas a cabo. Porque estamos sufriendo deshumanización, desprotección y desfinanciamiento”.

En este marco, resaltaron la importancia de contar con un Estado nacional presente “y un Estado provincial que no mire para otro lado”.

integrantes asamblea Ni una menos.jpeg La bandera de Ni una menos trasciende generaciones. Fotografía: Camila Gomez/UNO

Sobre la importancia de la convocatoria, Lucy expresó: “Ni una menos de 2015 produjo un quiebre, una masividad y un recambio generacional. Tengo 63 años y me emociona porque es la revolución de las hijas, el feminismo en Argentina pudo hacer un traspaso de banderas”.

Con la voz a punto de quebrar, Camila añadió a modo de conclusión: “ Tengo 19 años y crecí con conquistas logradas por otras. Hay mucho más por luchar, las nuevas generaciones tenemos que seguir porque todos queremos una sociedad más justa, equitativa y libre, No nos vamos a rendir”.