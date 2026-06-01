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Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas.

1 de junio 2026 · 10:40hs
Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas.  
Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género

Foto: Archivo UNO

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas.
Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas.
Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género

Foto: Archivo UNO

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas.
Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

A horas del aniversario 11 del Movimiento Ni Una Menos, El Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dependiente de La Casa del Encuentro, informó que desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. De ese total, 3.073 corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a un asesinato cada 30 horas.

EL ACTO EN PARANÁ

LA CONVOCATORIA EN PARANÁ inicia con una concentración en Plaza 1 de Mayo, a las 15, para marchar hacia Casa de Gobierno. A las 16 se realizará el acto en plaza Mansilla donde se leerá un documento.

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Los precios de la hacienda comercializada en los distintos remates realizados en los predios feriales de las sociedades rurales entrerrianas mostraron durante mayo un comportamiento de marcada estabilidad, con una leve tendencia descendente que se repite por segundo mes consecutivo.

Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

EL ACTO EN PARANÁ

NI UNA MENOS PARANÁ

Estadística que duele

El relevamiento también señala que 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, a razón de una niña o niño afectado cada 25 horas. El documento fue difundido en el marco de un nuevo aniversario del movimiento.

La organización sostuvo que las cifras reflejan una situación persistente de riesgo para mujeres, niñas, niños y diversidades, y cuestionó las políticas implementadas por el Estado nacional. "La negación del género como categoría de análisis, el incumplimiento de leyes y tratados internacionales, la desfinanciación y eliminación de programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y la falta de acceso a la justicia de las víctimas nos pone en riesgo permanente", advirtió el informe.

El documento también hace referencia al reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad ante la denuncia de desaparición realizada por su familia.

"Una madre intentando hacer una denuncia a las pocas horas de la desaparición de la adolescente y una policía que no solo no la tomó, sino que desestimó la desesperación de su familia con el argumento de que debía esperar", señala el texto, que además sostiene que no se respetaron los principios de inmediatez, suficiencia y judicialización establecidos para estos casos.

Ni Una Menos 3J violencia de género femicidios

Subregistro de casos

La Casa del Encuentro también cuestionó los datos oficiales sobre femicidios difundidos por la Justicia y afirmó que existen diferencias metodológicas que derivan en un subregistro de los casos. Según explicaron, el relevamiento de la Corte Suprema contabiliza únicamente las causas judiciales iniciadas bajo determinadas figuras penales, dejando fuera hechos que el Observatorio considera femicidios, como aquellos vinculados al narcotráfico o situaciones donde no se inició una investigación judicial adecuada.

"Muchos de los femicidios que relevamos a diario no están considerados en el informe de la Corte al no haberse cometido en un ámbito familiar, en contexto de narcotráfico o no tener causas iniciadas", indicaron.

Agostina Vega

Femicidios en 2026

Respecto de la situación actual, el Observatorio informó que entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 104 víctimas fatales de violencia de género: 90 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y nueve femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, se contabilizaron 233 tentativas de femicidio.

En ese contexto, la organización reclamó la implementación efectiva de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y exigió la puesta en marcha de un plan de acción integral para prevenir y erradicar las violencias de género. "Las leyes se hicieron para cumplirlas", remarcó, al tiempo que reclamó "un trabajo articulado, multidisciplinario y federal" que garantice la prevención de las violencias y la protección de las personas en situación de riesgo.

Finalmente, La Casa del Encuentro reafirmó la vigencia de los reclamos que dieron origen al movimiento Ni Una Menos y ratificó su compromiso con la lucha contra la violencia de género. "El silencio es complicidad", señaló y añadió: "Nosotras continuaremos reclamando y trabajando por las mujeres, por las niñas y niños, por las diversidades, por las migrantes, por las personas con discapacidad y por las integrantes de pueblos originarios"

Ni una menos.jpg

A 11 años de #NiUnaMenos #3J

3 DE JUNIO 2015 / 3 DE JUNIO 2026

  • 3424 VICTIMAS FATALES
  • 3073 FEMICIDIOS Y VINCULADOS DE MUJERES Y NIÑAS
  • UNA CADA 30 HORAS
  • 3840 HIJAS E HIJOS QUEDARON SIN MADRE
  • UNA/UNO CADA 25 HORAS

La violencia más extrema, el femicidio y las violencias que la preceden no cesan ni descienden. El último informe entregado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegura que el número de femicidios desciende año tras año, sin embargo, es fundamental tener presente algunas cuestiones para comprender los motivos por los que la cifra de femicidios es menor a la relevada por la sociedad civil. En primer lugar, cabe destacar que el informe de la Corte contabiliza las causas judiciales iniciadas durante ese año, eso significa que aquellos femicidios y femicidios vinculados que no fueron investigados judicialmente quedan excluidos.

Ni Una Menos 3J Femicidios violencia de género (1)

En aquel primer NI UNA MENOS se reclamaron estadísticas oficiales. Más allá de las diferencias, la cifra es altísima y demuestra que falta un Plan de Acción para la Prevención y Erradicación de las Violencias, tal como lo exige la Ley Nacional 26485 , que ponga un freno a los femicidios, las tentativas y las lesiones gravísimas que produce la violencia de género.

Del 1 de enero a 30 de mayo de 2026, se registramos 104 víctimas: 90 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios, 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 233 tentativas de femicidios.

"Exigimos un trabajo articulado, multidisciplinario y federal, respetando y cumpliendo la legislación vigente y manteniendo organismos, programas y políticas públicas que trabajen en la prevención de la violencia por razones de género y en la protección de quienes se encuentran en peligro. Las leyes se hicieron para cumplirlas. El silencio es complicidad. Continuaremos reclamando y trabajando Por las mujeres; Por las niñas y niños; Por las diversidades; Por las migrantes; Por las que tienen discapacidad; Por las integrantes de pueblos originarios, #NiUnaMenos".

Ni una Menos Víctimas Violencia de género femicidios Argentina
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