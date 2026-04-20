Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos.

En el ciclo 2025/26 el arroz en Entre Ríos cayó a 54.850 ha (-19%). Predomina el riego por pozos y se estima alto consumo de gasoil, como cota máxima.

En el ciclo productivo 2025/26, la superficie sembrada con arroz en la provincia de Entre Ríos alcanzó un total de 54.850 hectáreas , lo que representa una caída interanual del 19 %, equivalente a una reducción de aproximadamente 13.000 hectáreas respecto del ciclo anterior.

La estructura del riego muestra una fuerte predominancia del uso de pozos profundos, que abarcaron el 62 % del área total sembrada, con 33.850 hectáreas. Este sistema registró una retracción del 25 % en comparación con el ciclo previo, lo que implica una disminución de 11.150 hectáreas.

Fuerte retracción del arroz en Entre Ríos y alto peso del riego por pozos en la campaña 2025/26

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Dentro del segmento de riego por pozos, se estima que el 62 % de la superficie (20.850 hectáreas) depende de motores que funcionan con gasoil, mientras que el 38 % restante utiliza energía eléctrica.

Por otra parte, el riego mediante represas representó el 23 % del total de la superficie arrocera, con 12.500 hectáreas, lo que implica una caída interanual del 16 % (2.350 hectáreas menos). En contraste, la toma directa de ríos y arroyos abarcó el 15 % del área sembrada, con 8.600 hectáreas, y registró un incremento del 6 % respecto del ciclo 2024/25, equivalente a 500 hectáreas adicionales.

En función de estos datos, se realizó una estimación del consumo de combustible asociado al riego del arroz en las 20.850 hectáreas regadas con pozos que operan con gasoil. El cálculo se basó en información técnica proveniente del libro El Arroz, su cultivo y sustentabilidad en Entre Ríos, utilizando datos de ocho perforaciones con variables como ubicación, caudal máximo en metros cúbicos por hora y consumo de gasoil en litros por hora.

El análisis consideró un período de riego continuo de 90 días, con funcionamiento ininterrumpido de 24 horas diarias, un precio del gasoil de 2.180 $/litro y una demanda hídrica del cultivo estimada en 12.000 m³ por hectárea (equivalente a una lámina de 1.200 mm).

A partir de estos parámetros, se estimó el consumo por hectárea y su costo asociado, proyectándose luego el consumo total de combustible y el costo global para toda la superficie bajo estudio, tomando cada perforación como un escenario independiente.

Como resultado agregado, el consumo total estimado de gasoil para el área arrocera abastecida por pozos en la provincia de Entre Ríos alcanzaría los 16.587.380 litros.

Sin embargo, el estudio advierte que este valor debe interpretarse como una estimación máxima o cota superior. Esto se debe a dos factores principales: por un lado, la antigüedad de la fuente de referencia utilizada, que data de aproximadamente 20 años, período en el cual se han registrado mejoras significativas en la eficiencia de los motores; y por otro, la reducción en la lámina de riego utilizada en la actualidad en comparación con la considerada originalmente.

En consecuencia, el valor obtenido no representa un consumo efectivo vigente, sino una proyección sobredimensionada respecto de las condiciones actuales de producción.