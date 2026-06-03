Federación Agraria: Martiarena cuestionó el fallo sobre pulverizaciones

El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena destacó el éxito de Pulso Tierra y cuestionó el fallo sobre pulverizaciones

El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena destacó el éxito de Pulso Tierra y cuestionó el fallo sobre pulverizaciones

El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, elogió la organización y el desarrollo de la primera edición de “Pulso Tierra”, realizada en Córdoba. Además, criticó con dureza el fallo de la vocal María Fernanda Miotti, quien dictó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones agroquímicas o fitosanitarias por medios terrestres y aéreos, disponiendo una distancia mínima de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para aplicaciones aéreas en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. También brindó detalles sobre su participación en la Asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), realizada en París, donde se debatieron problemáticas sanitarias globales.

El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, valoró la convocatoria del evento realizado en Córdoba, advirtió sobre los desafíos sanitarios globales tras su participación en la asamblea de la OMSA en París y calificó de “irracional” la resolución judicial que amplió las distancias para aplicaciones fitosanitarias en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera.

Pulso Tierra

Sobre “Pulso Tierra”, evento que colmó las expectativas convocando a más de 750 participantes, el dirigente entrerriano destacó el valor de este espacio para acercar la tecnología de procesos al productor medio.

“A veces el productor mira la tecnología como cosas que vuelan o tractores que se manejan solos y la ve lejos de su chacra. Estas son tecnologías aplicadas que brindan un impacto sustancial a la producción que hacemos hoy”.

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Asamblea de la OMSA

Recientemente llegado de París, Martiarena habló sobre lo que le dejó su participación en la Asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde se debatieron problemáticas sanitarias globales como la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la influenza aviar y la resistencia a los antimicrobianos.

Mencionó que “la situación sanitaria internacional es compleja” y consideró que Argentina debe actuar con cautela frente a enfermedades que afectan al comercio ganadero mundial. En particular, señaló que “Sudáfrica atraviesa serias dificultades para controlar la fiebre aftosa debido a problemas en la cobertura de vacunación, mientras que Argentina es tomada como ejemplo internacional gracias a su sistema sanitario articulado entre productores, entes sanitarios y el Estado a través del Senasa”.

“La realidad también es mostrar cómo está el mundo en cuestiones de aftosa, que es lo que nos interesa debido a nuestra intensa actividad ganadera, en donde la realidad nos marca un contexto global difícil”.

Acá, por Argentina, se dieron muchísimos cambios y demás, pero para el mundo “somos un ejemplo a seguir en cuanto a estas cuestiones. Sudáfrica lleva tres meses vacunando y no ha podido llegar al millón de cabezas, mientras que en Argentina, en el término de dos meses, vacunamos más de 45 millones de animales. Eso tiene que ver con un sistema que viene aceitado desde hace muchos años”, acotó.

Revacunación

En cuanto a la revacunación que comienza el 8 de junio y termina el 10 de julio, indicó que “estará enfocada solamente en terneros y terneras, lo que dejaría a una gran parte de los animales jóvenes varios meses sin cobertura vacunal completa, lo cual puede generar complicaciones sanitarias y logísticas para los productores, como trasladar hacienda, generando toda una cuestión logística por cambiar las fechas con las cuales veníamos trabajando”.

“No es tan complicado. Solo entender que hay que cambiar la fecha, que por ahí nos dicen que el año que viene volvemos para atrás, a ser marzo y octubre, como estábamos acostumbrados”, destacó.

Sobre la rápida propagación de la cepa SAT-1 del virus de la fiebre aftosa, uno de los siete serotipos de la enfermedad reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, causante de graves crisis ganaderas en Sudáfrica y que ya ingresó a tres países de la Unión Europea, indicó que “nosotros rápidamente podemos dar respuesta e inmunizar la hacienda. Y eso es gracias al sistema que se viene trabajando hace 30 años, que tendrá errores y virtudes, pero no deja de ser un gran acierto, siendo un ejemplo en el mundo que el Estado nacional debe tener en cuenta”.

Mosquito agroquímicos agrotóxicos fumigaciones Santa Fe.jpg Las nuevas prácticas de fitosanitarios modifican la regulación de 1980

"Fallo irracional"

Martiarena destacó que el reciente fallo judicial ordenado por la vocal María Fernanda Miotti, de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, que dio marcha atrás con las distancias de pulverización vigentes en la provincia, restableciendo los límites anteriores de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas, es “algo irracional, máxime si hablamos de que la aplicación nunca se realizó en Colonia Ensayo”.

El dirigente fue directo en sus declaraciones: “Acá, en Argentina, jueces irresponsables como esta señora toman estas tesituras de manera irracional. Tal vez haciendo caso a una presión inmobiliaria, no lo sé, pero sinceramente genera mucha bronca. Estamos hablando de un tema que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo y que ahora el productor no sepa si está bien o está mal, si está cumpliendo la ley, porque por ahí puede venir otro juez medio irresponsable como este a tomar estas determinaciones. Resulta irracional”.

“Creo que esta jueza necesita aprender un poco más de las cosas y no tomar así como así estas posturas. El productor, en este caso particular, que iba a hacer los trabajos, cumplió con la ley como debía”, remarcó.

El dirigente agregó que “el productor hizo el aviso 48 horas antes de hacer la aplicación, se presentó en la comuna, hizo todo en forma correcta. Los metros que había que hacer, los productos que iba a utilizar, todo en el marco de la ley”.

“La comuna traslada el aviso a la comunidad de que dentro de esas 48 horas en ese campo iba a haber una aplicación. Ese aviso lo toma la demandante en cuestión y esta jueza dictamina una serie de disparates”.

Y enfatizó que “la aplicación nunca se realizó por parte de un productor de 23 años que quiso hacer las cosas como corresponde. Y estas cuestiones que pasan en Entre Ríos nos quitan la seguridad jurídica de poder producir”.

Así, se preguntó el federado: “¿Quién va a venir a invertir en la provincia? Si después dictan medidas carentes de argumento. Entendimos que con la ley estábamos tranquilos, que el productor iba a poder producir, pero la realidad nos indica que no es tan así”.