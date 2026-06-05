Aprobaron el pliego del defensor público de víctimas de Entre Ríos: "Lo voy a hacer con compromiso"

El pliego de Juan Ignacio Lazzaneo como defensor público de víctima con asiento en Entre Ríos fue aprobado por una unanimidad este miércoles por el Senado. Su visto bueno fue en una lista de 73 postulaciones impulsada por Javier Milei para cubrir cargos en la Justicia.

La elección del nombre de Lazzaneo fue a propuesta de la Sala Penal del STJ. Al momento de su designación como juez contaba con 36 años. Obtuvo el título de abogado en 2012 en la Universidad Nacional del Litoral.

La función del Defensor Público de la Víctima pretende dar asistencia técnica y patrocinio jurídico a las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad. Hasta el momento, esa figura no estaba cubierta en la Provincia, recordó Apf.

En Entre Ríos, Lazzaneo fue Defensor Público con competencia Penal Nº 5 de Gualeguaychú hasta 2021, cuando fue nombrado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos como juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia. Es pareja de Mariana Carbonell, hija de Martín Carbonell, expresidente del Superior Tribunal de Justicia.

La exposición en el Senado

El entrerriano expuso en la Comisión de Acuerdo del Senado el 14 de mayo. "Estoy con vencido que lo voy a poder hacer con todo el compromiso que se requiere", dijo entonces, según registró UNO. Contó que es docente de varias casas de estudio en el país, como así también en la Universidad de la República, en Uruguay. También informó que está trabajando en un seminario de victimología en la Universidad Católica Argentina (UCA) y que se encuentra pronto a publicar un artículo sobre la víctima en el proceso judicial en Entre Ríos.

"He heredado de mis padres sus dos profesiones. De mi madre, la abogacía; y de mi padre, ya fallecido, soy músico. La conjunción del Derecho y la sensibilidad del arte me pone con un desafío no solamente institucional, con la defensa de víctimas, sino también en un 50 y 50 para con mis dos hijos, Santiago y Lola", completó.

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El pliego del fiscal Rebollo, en espera

El pliego que aún espera tratamiento en la Cámara Alta es el de Pedro Mariano Rebollo, propuesto para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú. Desde 2020 es subrogante en dicha jurisdicción y en 2024 el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, remitió al Ejecutivo nacional la terna de postulantes con Rebollo a la cabeza.