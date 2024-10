Los estudiantes podrán viajar gratis en el Gran Paraná

Los estudiantes del Gran Paraná no pagarán boleto.

Estudiantes no pudo consagrarse en el Parque Urquiza

Días atrás, la Defensoría del Pueblo de Paraná solicitó al Municipio que interviniera en la quita de subsidios a estudiantes, trabajadores y jubilados que utilizan las líneas de colectivos que interurbanos.

Pedido de la Defensoría del Pueblo

El reclamo surgió luego de los "innumerables reclamos registrados" que no pudieron gozar de los beneficios del boleto estudiantil y obrero por ser usuarios de las líneas de colectivo del área metropolitana, aunque los recorridos que hacen "son dentro del ejido de la ciudad de Paraná", sentenció la Defensoría, y argumentó que se vieron vulnerados sus derechos, ya que "en muchos casos no pudieron asistir a sus lugares de estudio por no contar con saldo en las tarjetas haciendo que los choferes los obliguen a bajar" de los colectivos.

"Por ello, solicito la intervención para solucionar este inconveniente y que las personas que viven, trabajan y estudian cuenten con líneas de transporte que posibiliten su traslado dentro del ejido de Paraná pagando el precio acordado oportunamente y/o gozando de los beneficios que por derecho le corresponden", finaliza la solicitud.

Subsidios a estudiantes

Ahora, el Gobierno provincial decidió establecer la gratuidad para los estudiantes desde este lunes, frente a la decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país.

Además, el gobernador Rogelio Frigerio, ha confirmado que el Gobierno de Entre Ríos está trabajando para que este beneficio a estudiantes vuelva a impactar de manera efectiva en el sistema SUBE durante los próximos días, para que de esta manera, cada estudiante vuelva a abonar el mismo valor de la tarifa que en los días previos al aumento.