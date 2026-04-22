Casi el 54% de los niños en Argentina viven en la pobreza y el 30% sufre inseguridad alimentaria, según informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en base a los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). La indigencia alcanzó el 10,7%, de acuerdo con los últimos datos.
Argentina: 54% de los niños viven en la pobreza y 30% sufre inseguridad alimentaria
Un 54% de niños viven en la pobreza y 30% no se alimenta bien. 19,8% dejó de asistir al médico o al odontólogo. Los números de UCA que duelen
Si bien estas cifras representan una disminución respecto a los picos alcanzados en años anteriores, el informe advierte que casi 3 de cada 10 menores no logran alimentarse de forma regular y persisten graves deudas estructurales en materia de salud y vivienda.
A pesar de la baja registrada en comparación con 2023 —cuando la pobreza infantil tocó un máximo histórico del 62,9%—, la UCA enfatiza que la mejora es coyuntural y no soluciona el problema de fondo.
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En términos de inseguridad alimentaria, el 28,8% de los niños y adolescentes se vio afectado durante el último año, con un 13,2% sufriendo privaciones en su forma más severa. Esta problemática impacta con mayor fuerza en el Conurbano Bonaerense y en los estratos socioeconómicos más bajos.Para paliar esta situación, la asistencia alimentaria gratuita alcanzó un récord del 64,8% en 2025. Este despliegue de ayuda estatal y comunitaria se canaliza principalmente a través de comedores escolares, centros comunitarios y la Tarjeta Alimentar.
No obstante, la cobertura de transferencias monetarias directas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), se redujo levemente hasta alcanzar al 42,5% de la población infantil, dejando fuera a sectores que, aun siendo pobres, no logran acceder al sistema.El informe de la UCA revela también una crisis multidimensional que trasciende lo económico:
- Salud: Un 19,8% de los menores dejó de asistir al médico o al odontólogo por problemas económicos.
- Vivienda: El 18,1% reside en viviendas precarias y el 20,9% vive en condiciones de hacinamiento.
- Saneamiento: El 42% de los niños habita en hogares sin acceso adecuado a servicios básicos.
Finalmente, el reporte destaca una tendencia demográfica preocupante vinculada a la crisis social: la caída sostenida de la natalidad. En 1991, el 56% de los hogares tenía menores de 18 años, cifra que cayó al 44% en 2022, con una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer, nivel que se encuentra por debajo del umbral necesario para el reemplazo generacional