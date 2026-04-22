Argentina: 54% de los niños viven en la pobreza y 30% sufre inseguridad alimentaria

Un 54% de niños viven en la pobreza y 30% no se alimenta bien. 19,8% dejó de asistir al médico o al odontólogo. Los números de UCA que duelen

Un 54% de niños viven en la pobreza y 30% no se alimenta bien. 19,8% dejó de asistir al médico o al odontólogo. Los números de UCA que duelen

Un 54% de niños viven en la pobreza y 30% no se alimenta bien. 19,8% dejó de asistir al médico o al odontólogo. Los números de UCA que duelen

Casi el 54% de los niños en Argentina viven en la pobreza y el 30% sufre inseguridad alimentaria, según informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en base a los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). La indigencia alcanzó el 10,7%, de acuerdo con los últimos datos.

Si bien estas cifras representan una disminución respecto a los picos alcanzados en años anteriores, el informe advierte que casi 3 de cada 10 menores no logran alimentarse de forma regular y persisten graves deudas estructurales en materia de salud y vivienda.

A pesar de la baja registrada en comparación con 2023 —cuando la pobreza infantil tocó un máximo histórico del 62,9%—, la UCA enfatiza que la mejora es coyuntural y no soluciona el problema de fondo.

En términos de inseguridad alimentaria, el 28,8% de los niños y adolescentes se vio afectado durante el último año, con un 13,2% sufriendo privaciones en su forma más severa. Esta problemática impacta con mayor fuerza en el Conurbano Bonaerense y en los estratos socioeconómicos más bajos.Para paliar esta situación, la asistencia alimentaria gratuita alcanzó un récord del 64,8% en 2025. Este despliegue de ayuda estatal y comunitaria se canaliza principalmente a través de comedores escolares, centros comunitarios y la Tarjeta Alimentar.

12foto1.jpg Sin derechos. Entre 2017 y 2018 unos 600.000 niños de 0 a 17 años cayeron debajo de la línea de la pobreza. Gentileza. Rosario Plus

No obstante, la cobertura de transferencias monetarias directas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), se redujo levemente hasta alcanzar al 42,5% de la población infantil, dejando fuera a sectores que, aun siendo pobres, no logran acceder al sistema.El informe de la UCA revela también una crisis multidimensional que trasciende lo económico:

Salud: Un 19,8% de los menores dejó de asistir al médico o al odontólogo por problemas económicos.

Un 19,8% de los menores dejó de asistir al médico o al odontólogo por problemas económicos. Vivienda: El 18,1% reside en viviendas precarias y el 20,9% vive en condiciones de hacinamiento.

El 18,1% reside en viviendas precarias y el 20,9% vive en condiciones de hacinamiento. Saneamiento: El 42% de los niños habita en hogares sin acceso adecuado a servicios básicos.

Finalmente, el reporte destaca una tendencia demográfica preocupante vinculada a la crisis social: la caída sostenida de la natalidad. En 1991, el 56% de los hogares tenía menores de 18 años, cifra que cayó al 44% en 2022, con una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer, nivel que se encuentra por debajo del umbral necesario para el reemplazo generacional