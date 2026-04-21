La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina ya tiene fechas, horarios y rivales para los tres week de la Volleyball Nations League, que se disputarán en Brasil, Polonia y Japón.

La Selección Argentina de vóley ya conoce el fixture para la próxima edición de la Volleyball Nations League (VNL). El primer week se disputará del 10 al 14 de junio en Brasil; el segundo del 24 al 28 de junio en Polonia y el tercero del 15 al 19 de julio en Japón.