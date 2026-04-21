La Selección Argentina de vóley ya conoce el fixture para la próxima edición de la Volleyball Nations League (VNL). El primer week se disputará del 10 al 14 de junio en Brasil; el segundo del 24 al 28 de junio en Polonia y el tercero del 15 al 19 de julio en Japón.
La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League
La Selección Argentina ya tiene fechas, horarios y rivales para los tres week de la Volleyball Nations League, que se disputarán en Brasil, Polonia y Japón.
21 de abril 2026 · 21:20hs
El equipo Albiceleste disputará su primer partido el 10, desde las 16.30, contra Serbia; mientras que cerrará la fase clasificatoria será el 19 de julio, a las 7.20, contra Japón.