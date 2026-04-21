Uno Entre Rios | Ovación | Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina ya tiene fechas, horarios y rivales para los tres week de la Volleyball Nations League, que se disputarán en Brasil, Polonia y Japón.

21 de abril 2026 · 21:20hs
Argentina se prepara para su participación en la Volleyball Nations League.

Argentina se prepara para su participación en la Volleyball Nations League.

La Selección Argentina de vóley ya conoce el fixture para la próxima edición de la Volleyball Nations League (VNL). El primer week se disputará del 10 al 14 de junio en Brasil; el segundo del 24 al 28 de junio en Polonia y el tercero del 15 al 19 de julio en Japón.

El equipo Albiceleste disputará su primer partido el 10, desde las 16.30, contra Serbia; mientras que cerrará la fase clasificatoria será el 19 de julio, a las 7.20, contra Japón.

Isabella Grubert estuvo a la altura de las circunstancias. 

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

El Campeonato Entrerriano continuó con su desarrollo. 

El Campeonato Entrerriano tuvo su segunda fecha en Colón

El fixture de Argentina en la Volleyball Nations League

Embed

Volleyball Nations League Selección Argentina fixture Vóley
Noticias relacionadas
No fue el mejor paso del piloto de Ford, quien ahora tiene prevista una prueba antes de Termas.

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

Chiqui Tapia, por ahora, no será detenido.

Descartan la detención del Chiqui Tapia en la causa por presunto lavado y crece la tensión judicial

La sede central de Rowing en crecimiento.

El Rowing celebra su 109º aniversario con una campaña para ayudar

liga federal: sionista busca hacerse fuerte de local ante urquiza

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

falleció Lito Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Ultimo Momento
La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

falleció Lito Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Sorpresa: Tan Biónica hizo un show espontáneo en Rosario

Sorpresa: Tan Biónica hizo un show espontáneo en Rosario

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Policiales
Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Detuvieron a un estafador tras un cuento del tío en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Ovación
Mariano Werner: Hasta ahora no estoy a gusto con el auto

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

Descartan la detención del Chiqui Tapia en la causa por presunto lavado y crece la tensión judicial

Descartan la detención del Chiqui Tapia en la causa por presunto lavado y crece la tensión judicial

La provincia
falleció Lito Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

La Municipalidad de Paraná incorpora herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos

La Municipalidad de Paraná incorpora herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos

Entre Ríos y la región Centro concentran alta carga de mordeduras de perro en el país

Entre Ríos y la región Centro concentran alta carga de mordeduras de perro en el país

Dejanos tu comentario