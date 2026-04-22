Uno Entre Rios | Policiales | alumno

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un joven de 20 años fue aprehendido en Gualeguaychú tras agredir a varios alumnos en la ESJA N°26 Anexo Gualeyán, en la noche del lunes.

22 de abril 2026 · 08:19hs
Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un violento episodio se registró el lunes 20, en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 Anexo Gualeyán, ubicada en Perigán 2300 y Empleados Municipales, cuando un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena de moto dentro del establecimiento.

Las personas damnificadas tienen entre 18 y 52 años, tanto mujeres como varones, según consta en la investigación.

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre.

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Las plantas de marihuana las poseía un hombre de 43 años en su vivienda.

Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

El hecho comenzó con un llamado a la comisaría Novena por parte del cuerpo directivo de la institución, que solicitó presencia policial porque un joven golpeaba a otros estudiantes. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron varias aulas en desorden y nueve personas lesionadas, mientras el agresor ya se había retirado en motocicleta.

LEER MÁS: Alerta en escuelas de Entre Ríos por un reto viral que implica amenazas de tiroteo

Agresión con una cadena

Minutos después, el agresor regresó al establecimiento en su moto con intención de reingresar, momento en que fue aprehendido por el personal policial. Tras ser identificado se encontró en el baúl de su moto de 110cc la cadena utilizada en el ataque.

Según pudo establecerse, el detonante habría sido una conversación previa entre docentes y alumnos sobre maniobras peligrosas en moto realizadas dentro del predio escolar días atrás, consignó R2820.

alumno Gualeguaychú Escuela
Noticias relacionadas
Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo.

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

La Justicia Federal autorizó las salidas transitorias al contador Sergio Oscar De Araquistain, condenado en 2023 por asociación ilícita fiscal.

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Un hombre le robó a una mujer tras hacerle creer que su sobrino estaba secuestrado y debía pagar su rescate. El sujeto cayó cuando escapaba a Buenos Aires.

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

choque de camiones en la autovia artigas: rescataron a un conductor que habia quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Ver comentarios

Lo último

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Ultimo Momento
Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Chagas en Entre Ríos: la conexión con provincias vecinas exige mantener la alerta sanitaria

Chagas en Entre Ríos: la conexión con provincias vecinas exige mantener la alerta sanitaria

Milei enviará al Congreso la Reforma electoral, con eliminación de PASO y Ficha Limpia

Milei enviará al Congreso la Reforma electoral, con eliminación de PASO y Ficha Limpia

Policiales
Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Ovación
Mariano Werner: Hasta ahora no estoy a gusto con el auto

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

Descartan la detención del Chiqui Tapia en la causa por presunto lavado y crece la tensión judicial

Descartan la detención del Chiqui Tapia en la causa por presunto lavado y crece la tensión judicial

La provincia
Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia

El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia

Falleció Lito Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Dejanos tu comentario