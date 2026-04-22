Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Investigan el hallazgo de una mujer en situación de calle fallecida en los vagones en desuso en el Ferrocarril Urquiza, en Paraná

Investigan el hallazgo de una mujer en situación de calle fallecida en los vagones en desuso en el Ferrocarril Urquiza, en Paraná

Una mujer fue encontrada sin vida en el interior de antiguos vagones del Ferrocarril General Urquiza, ubicados en la zona de calles Pronunciamiento y Espejo, en la ciudad de Paraná.

Según se informó, la joven se encontraba en situación de calle y, aparentemente, utilizaba esos vagones como lugar de resguardo.

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Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal de Criminalística, médicos y efectivos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes.

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Las causas del fallecimiento se encuentran bajo investigación y, si bien una de las hipótesis es que se trataría de una autodeterminación, serán los estudios forenses los que determinen con precisión qué ocurrió.

La zona fue preservada durante varias horas mientras avanzaban las tareas periciales. La causa quedó en manos de la Justicia.