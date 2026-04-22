Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Con fuerte presencia entrerriana, la Selección Argentina arribó a Sincelejo y afina detalles antes del debut ante Nueva Zelanda del sábado.

La Selección Argentina Sub 23 de sóftbol masculino ya pisa suelo colombiano y entra en la recta final de su preparación para uno de los desafíos más importantes del calendario internacional: la Copa Mundial de la categoría, que se disputará en Sincelejo del sábado al 3 de mayo, con la participación de 12 selecciones de todo el mundo.

Con un marcado sello entrerriano, el seleccionado nacional arribó el lunes por la noche a la ciudad caribeña, donde ultimará detalles con entrenamientos y amistosos antes del debut oficial. El equipo llega con confianza, respaldado por un proceso sólido y resultados recientes que lo posicionan como protagonista: viene de consagrarse campeón panamericano de la categoría y ahora buscará trasladar ese rendimiento al plano mundial.

Argentina le ganó 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano Sub 17

El conjunto argentino es conducido por el paranaense José Alberto Guerrinieri, quien lidera un proyecto que combina juventud, recambio y experiencia internacional. El cuerpo técnico se completa con Mariano Montero, Gustavo Bertoli y Bruno Motroni, mientras que Luciano Benedetti es el médico del plantel y Laureano Martínez el jefe de equipo.

La lista de convocados refleja una clara apuesta al futuro, con jugadores que ya comenzaron a transitar el alto rendimiento. La misma es: Bogdan Becic, Julián Reitober, Nahuel Saenz, Pedro Martínez, Luciano Biondi, Tomás Pintos, Valentín Mata, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Matías Clara, Joel Hidrogo, Joshua Poblette, Luca Talmon, Nahuel Ferrara, Francisco Nassivera y Genaro Correa. Dentro de este grupo se destacan Khalil Luna, Nahuel Saenz y Luciano Biondi, quienes ya integran la Selección Mayor y aportan jerarquía a un equipo en pleno crecimiento. Su presencia marca el rumbo de una generación que busca consolidarse en la elite del sóftbol internacional.

La Selección Argentina integrará el Grupo A junto a Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Colombia y Sudáfrica, una zona que combina tradición, potencia y el condimento extra del local.

Los partidos de Argentina

El cronograma de partidos será el siguiente: sábado ante Nueva Zelanda (desde las 12 hora local) en el Estadio 20 de Enero; domingo ante. Japón (a las 19); lunes 27 ante República Checa (desde las 15) en el Estadio Eduardo Porras; martes 28 ante Colombia (desde las 22); miércoles 29 ante Sudáfrica (a las 15) en el Estadio Eduardo Porras.

El debut será clave ante los neozelandeses, en un torneo corto donde cada resultado puede marcar el destino en la fase de grupos.

Antes de viajar, el equipo participó de un torneo en Paraná que sirvió como banco de pruebas para el cuerpo técnico. Allí se evaluó el rendimiento de los jugadores en un contexto competitivo exigente, incluso con presencia de equipos internacionales.

Esta será la segunda edición del Mundial Sub 23. En 2023, Argentina fue anfitriona en Paraná y logró una histórica medalla de bronce, un antecedente que alimenta la ilusión de volver a subirse al podio.

Además, el seleccionado llega con credenciales fuertes: fue campeón panamericano en Venezuela y recientemente compartió el primer puesto con México en el torneo disputado en La Pampa, cuya final fue suspendida por lluvia.

Más allá del respaldo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), el camino hacia el Mundial también implicó un importante esfuerzo económico. El plantel impulsó el bono contribución “Rumbo al Mundial”, una iniciativa clave para afrontar los costos del viaje.

El bono, con un valor de 30 mil pesos en dos cuotas, ofreció como premio principal un voucher de 1.500 dólares en una empresa de turismo de Paraná, además de indumentaria oficial. Esta ayuda permitió aliviar parte de los gastos, aunque tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico debieron aportar de su propio bolsillo alrededor de 300 dólares cada uno. Una muestra más del sacrificio que implica representar al país en un deporte amateur, donde el compromiso y la pasión sostienen el crecimiento.

Con una base consolidada, recambio generacional y experiencia internacional, Argentina llega a Sincelejo con ambición. El objetivo está claro: competir de igual a igual ante cualquier rival y volver a meterse entre los mejores del mundo.

El desafío ya comenzó para el combinado nacionalo. Con talento, esfuerzo y una fuerte identidad entrerriana, la Selección Argentina Sub 23 buscará dejar su huella en Colombia y seguir escribiendo páginas importantes en la historia del sóftbol nacional. Los chicos entrenaron este martes pensando en el certamen que arranca el fin de semana.