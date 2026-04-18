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Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral

Por el Torneo Regional del Litoral, Rowing recibirá a Jockey de Rosario y Estudiantes visitará a Santa Fe RC. En Segunda, Tilcara visitará a Los Caranchos.

18 de abril 2026 · 09:32hs
Rowing buscará sus primeros puntos en la actual edición del Torneo Regional del Litoral cuando reciba al bicampeón

Prensa Rowing

Rowing buscará sus primeros puntos en la actual edición del Torneo Regional del Litoral cuando reciba al bicampeón, Jockey de Rosario.

Se viene un nuevo capítulo del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026. El certamen interuniones disputará este sábado su tercera fecha de la temporada, tanto en las divisiones Top 10 como en Segunda. La gran mayoría de partidos fueron fixturados para las 16, con la excepción de Old Resian-Duendes, que iniciará una hora antes y será televisado por DirecTV.

Los partidos del Top 10 serán: Old Resian-Duendes (televisado por DirecTV, con el arbitraje de Juan Moyano, Gimnasia de Rosario-Universitario de Rosario (árbitro Lucas Palacios), Santa Fe RC-Estudiantes (Carlos Poggi), Rowing-Jockey de Rosario (en El Yarará, árbitro Fernado De Feo) y CRAI-Jockey de Venado Tuerto (Joaquín Zapata).

Estudiantes ganó un duelo ajustado

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

El grueso de los partidos del Torneo Regional del Litoral están programados para las 16.

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Posiciones: GER y Duendes 9 puntos; Estudiantes 8; CRAI 5 y Santa Fe RC 5; Universitario (R) y Jockey (VT) 4; Old Resian 2; Jockey (R) 1; Rowing 0.

Por la Segunda del Torneo Regional del Litoral

En la categoría de ascenso del TRL. Los partidos, programados para las 16, serán: Logaritmo-Gimnasia de Pergamino (árbitro Bruno Masetti); CRAR-Los Pampas (Mateo Ciaccio); Provincial-La Salle (Joaquín Díaz); Universitario de Santa Fe-Cha Roga (Fernando Sánchez Meade); Los Caranchos-Tilcara (Carlos Perrone); Alma Junior-Regatas/Belgrano de San Nicolás (Exequiel Adrover).

Posiciones: Alma Juniors, Universitario (SF) y Los Caranchos 10; Logaritmo 9; Provincial 7; Tilcara y CRAR 5; Los Pampas y La Salle 2; Regatas/Belgrano 1; Cha Roga y Gimnasia 0.

Actividad por el Torneo Provincial

Con dos partidos programados para la tarde de este sábado, Jockey de Gualeguay-Central Entrerriano y Tilcara-Capibá, ambos a las 15.30, se iniciará la tercera fecha del Torneo Provincial. Los otros juegos fueron fixturados para el domingo, a las 16.

Por la Zona 1: Curiyú-Salto Grande (árbitro Julio Figueredo), Colón RC-Los Espinillos (Antonio Mendoza) y Vaimaca-CUCU (Juan Strauss). Posiciones: Salto Grande 6; CUCU y Los Espinillos 5; Colón RC* y Vaimaca* 4; Curiyú 0. (* Un partido pendiente)

Zona 2: Carpinchos-Gualeguay Central (Jorge Pared); Jockey de Gualeguay-Central Entrerriano; libre Mulitas. Posiciones: Central Entrerriano, Gualeguay Central y Jockey 5; Carpinchos 4; Mulitas 2.

Zona 3: Echagüe-Nogoyá RC y Tilcara-Capibá. Posiciones Tilcara 10; Capibá 8; Echagüe y Nogoyá RC 1.

Zona 4: Unión de Crespo-Aurora (Guillermo Córdoba) y Camatí-Libertad (Alejandro Garay). Posiciones: Camatí 10; Unión y Aurora 5; Libertad 1.

Torneo Regional del Litoral Rowing Estudiantes Tilcara
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