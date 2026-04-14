Un partido abrirá este martes la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Desde las 21.45, Estudiantes, de flojo comienzo de campeonato, recibirá en el Parque Urquiza al lider de la competencia, Ciclista.
APB: este martes se inicia la sexta fecha del Torneo Apertura
Entre miércoles y jueves se completará el capítulo. Además, se jugará la fecha del certamen de la Primera B.
Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la APB
Primera A
Martes
21.45: Estudiantes vs Ciclista
Miércoles
21: Recreativo vs Rowing
21.30: Patronato vs Unión
22: Paracao vs Talleres
Jueves
21: Olimpia vs Sionista
21.30: San Martín vs Echagüe
Posiciones: Ciclista 10 puntos; Talleres 9; Unión 8; Olimpia y Sionista 7; Estudiantes, Recreativo, Paracao, Patronato, Quique y Rowing 6; San Martín y Echagüe 5.
Primera B
Miércoles
20.30: Diamantino vs Recreativo B
21.30: Talleres B vs Paracao B
Jueves
21.30: Ciclista B vs Estudiantes B
Sábado
20.30: Neuquén vs San Benito
21: CAMG vs Olimpia B
A confirmar
Quique B vs Viale FBC
Posiciones: Estudiantes B y Recreativo B 10, Talleres B 9, Paracao B y Olimpia 7; San Benito 6, Ciclista B y Diamantino 6; Echagüe B y Neuquén 5; Quique 4; Atlético María Grande y Viale FBC 3.