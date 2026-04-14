APB: este martes se inicia la sexta fecha del Torneo Apertura

Desde las 21.45, Estudiantes y Ciclista abrirán un nuevo capítulo del certamen de Primera A de la APB.

14 de abril 2026 · 17:46hs
José Lenardón

Prensa APB

José Lenardón, un histórico de la APB.

Un partido abrirá este martes la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Desde las 21.45, Estudiantes, de flojo comienzo de campeonato, recibirá en el Parque Urquiza al lider de la competencia, Ciclista.

Entre miércoles y jueves se completará el capítulo. Además, se jugará la fecha del certamen de la Primera B.

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la APB

Primera A

Martes

21.45: Estudiantes vs Ciclista

Miércoles

21: Recreativo vs Rowing

21.30: Patronato vs Unión

22: Paracao vs Talleres

Jueves

21: Olimpia vs Sionista

21.30: San Martín vs Echagüe

Posiciones: Ciclista 10 puntos; Talleres 9; Unión 8; Olimpia y Sionista 7; Estudiantes, Recreativo, Paracao, Patronato, Quique y Rowing 6; San Martín y Echagüe 5.

Primera B

Miércoles

20.30: Diamantino vs Recreativo B

21.30: Talleres B vs Paracao B

Jueves

21.30: Ciclista B vs Estudiantes B

Sábado

20.30: Neuquén vs San Benito

21: CAMG vs Olimpia B

A confirmar

Quique B vs Viale FBC

Posiciones: Estudiantes B y Recreativo B 10, Talleres B 9, Paracao B y Olimpia 7; San Benito 6, Ciclista B y Diamantino 6; Echagüe B y Neuquén 5; Quique 4; Atlético María Grande y Viale FBC 3.

