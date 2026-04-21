El Senado de Entre Ríos celebró este martes la Primera Sesión Especial correspondiente al 147º Período Legislativo para dar tratamiento al proyecto que crea el Régimen General de Concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia.

El mismo ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue aprobado por mayoría con 8 votos a favor y 5 en contra.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este martes la 1ª Sesión Especial correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 13 legisladores y quorum reglamentario.

Senado Entre Ríos 2 El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia. Cámara de Senadores

Luego de la lectura de los antecedentes de la sesión, el senador Rubén Dal Molín (Federación -Juntos Por Entre Ríos) justificó la ausencia de la senadora Gloria Cozzi (Concordia-Juntos Por Entre Ríos) , en tanto la senadora Nancy Miranda (Federal-Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de sus pares Claudia Silva (Paraná Federal-Más para Entre Ríos), Marcelo Berteth (San Salvador Federal-Más para Entre Ríos) y Martín Olivia (Uruguay Federal-Más para Entre Ríos).

Tratamiento del proyecto del Régimen General de Concesiones

Durante la sesión, se dio tratamiento y aprobación al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, sobre el Régimen General de Concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la Provincia, sus entes descentralizados y autárquicos. Expediente N° 28.430.

En primer lugar, tomó la palabra el senador y presidente de la comisión de Obras Públicas, Juan Conti (Tala-Más Para Entre Ríos) y apuntó que “me hubiera gustado tener más tiempo, más análisis, más debate, con la presencia de ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, para poder abordar con profundidad y seriedad este proyecto que elevó el señor gobernador a la Cámara de Diputados”. En cuanto a la iniciativa, Conti expresó que desde la mayoría del Bloque Más Para Entre Ríos “quisimos modificar algunos artículos y no fue posible, y uno trata de estar a la altura de la de la circunstancia y poder tratar este tema con la mayor responsabilidad posible”.

Además, indicó que “nadie está en contra de que se hagan obras, pero el bloque nuestro, en su mayoría, queremos una ley que proteja al usuario, que no comprometa las cuentas de nuestra provincia a futuro, y que no delegue grandes responsabilidades al Estado”.

“No puedo acompañar este proyecto tal como está hoy”, sentenció Conti

Por otro lado, el senador Rubén Dal Molín hizo referencia al pedido de sesión especial: “Existe una solicitud concreta del Poder Ejecutivo de contar con esta norma atento a algunas operaciones en marcha que están a la espera de esta ley”. Además, aclaró que el proyecto no tuvo quorum para su tratamiento en comisión “por razones de estricta situación de salud de alguno de sus miembros”.

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En cuanto al proyecto, Dal Molín expresó que “aborda los aspectos que hace a cualquier régimen de concesiones; desde la autoridad concedente, quiénes pueden o no hacerlo, los tipos y particularidades de la concesión, las necesidades llamadas a licitaciones públicas, y también los servicios que no forman parte de esta modalidad de prestación, y todas las pautas que deben marcarse en el tipo de contrato”. Además, manifestó que con esta ley “alcanzaremos un marco normativo moderno, siendo indispensable para el fomento en varios campos de la gestión pública, no solo en la reconstrucción y mantenimiento de camino”.

En esa línea, el senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy-Juntos por Entre Ríos) se refirió a la situación de las rutas en la provincia y a la necesidad urgente de intervenir con un marco legal. “Creo que no hay que esperar más para empezar a intervenir”, aseveró el legislador al tiempo que consideró que esta ley “es una herramienta más que tiene el Ejecutivo para poder tratar de solucionar el tema de las rutas en Entre Ríos”.

Además, Méndez habló del caso puntual de la Ruta Provincial 45, en el departamento Islas del Ibicuy, que está en un estado intransitable y que es uno de los caminos de la producción del sur entrerriano. “Hoy en día es la más transitada con tránsito pesado, es una ruta que está en emergencia, que no fue mantenida en el tiempo y es una ruta que es una de las principales que aporta al tracking de vaca muerta”, señaló y continuó: “La población de Ibicuy, que es a la cual llega esta ruta, la está necesitando con suma urgencia, y son herramientas que tenemos que darle de aquellas futuras empresas que puedan presentarse el marco legal para que así puedan hacer estas obras”.

“Quiero el acompañamiento para darle respuesta a los entrerrianos de todos los departamentos de nuestra provincia”, cerró el senador.

Más voces de la sesión

A su turno, el senador Víctor Sanzberro expresó: “Esta no es una ley para la coyuntura. Esta ley va a arreglar contratos a futuro. Los contratos que van a estar vinculados a la construcción, para el mantenimiento, la conservación de rutas, puentes, infraestructura durante las próximas décadas. No me han convencido los argumentos de la urgencia. Tampoco es que, si no introducimos las correcciones acá, la podemos introducir mediante otra ley, porque una ley se modifica con otra ley. No me parece que sea una buena técnica legislativa. Que estemos apurados por concesionar no significa que estemos apurados por legislar mal”, sostuvo el legislador al iniciar su fundamentación.

En otro tramo de su discurso Sanzberro reconoció y valoró el trabajo realizado por la Cámara de Diputados, ya que "se lograron avances" en el marco legal; y más adelante consideró: “Este proyecto de ley tiene previsto que el Ejecutivo autorice al Estado a garantizar deuda de los concesionarios privados. Nosotros creemos que toda garantía estatal, respecto a deuda de concesionarios, tiene que ser autorizada por una ley de la Legislatura, y nos parece que hace a la razón de ser de la Legislatura”. Y continuó: “Este proyecto que estamos tratando habilita el cobro de peajes, rutas existentes, incluso por la tarea de mera conservación o reparación. Y acá tenemos la diferencia. Nuestra propuesta es que el peaje solo se puede cobrar cuando se ejecutan obras e incrementan la capacidad vial”, dijo Sanzberro tras aclarar: “Nosotros pretendemos que el marco regulatorio expresamente prohíba el peaje en rutas que ya existen para el simple mantenimiento bacheo”.

Seguidamente, el senador por el departamento Victoria pidió permiso para leer el texto propuesto por su bloque, con las diferentes modificaciones al proyecto.

Finalmente, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay-Más Para Entre Ríos) suscribió a lo dicho por los senadores Sanzberro y Conti, haciendo hincapié en que “la postura de nuestro bloque es de acompañar este proyecto pero con algunas modificaciones” en tanto señaló que “el apuro que se necesita que la ley salga termina siendo perjuicio para para el Senado”. En cuanto a los aportes del bloque, Cosso explicó que “habíamos planteado once modificaciones al inicio que mejoraban sustancialmente el proyecto, pero hemos terminado fallando en el diálogo a la hora de poder avanzar en un consenso que permita que oficialismo y oposición saquen la mejor ley posible”.

Votación del proyecto

El senador Juan Pablo Cosso mocionó que el proyecto sea votado con las modificaciones propuestas por su bloque. Por su parte, el senador Rubén Dal Molín propuso su votación en los términos en que fue remitido por la Cámara de Diputados.

En ese marco, la presidenta del Cuerpo sometió ambas mociones a consideración, resultando aprobada por mayoría la presentada por el senador Dal Molín.

Finalmente, el proyecto de Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia fue aprobado por mayoría: contó con 7 votos afirmativos del bloque Juntos por Entre Ríos y uno del bloque unipersonal Peronismo Federal, mientras que el bloque Más para Entre Ríos emitió 5 votos negativos.