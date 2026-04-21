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Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

El piloto de Ford, Mariano Werner se mostró preocupado con el inicio del torneo. En Concepción llegó con lo justo al final.

21 de abril 2026 · 18:00hs
No fue el mejor paso del piloto de Ford

No fue el mejor paso del piloto de Ford, quien ahora tiene prevista una prueba antes de Termas.

Mariano Werner no tuvo su mejor fin de semana dentro del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y llegó con lo justo para ver la bandera a cuadros en la carrera final. El piloto de Paraná sufrió la rotura del diferencial en el momento del cierre de la carrera y debió conformarse con el puesto 14. Para el representante de Ford lo positivo, según lo manifestado, es la suma de puntos que pudo obtener.

Mariano Werner
Mariano Werner buscará soluciones previo a Termas.

Mariano Werner buscará soluciones previo a Termas.

“Sacamos esos puntos que son bienvenidos ya que acá parar es un castigo. Veníamos con el deseo de estar entre los 10, estuvimos cerca, pero se nos complicó por el problema en la caja y el diferencial. Desde la vuelta 10 venía con un zumbido, una vibración y después se terminó rompiendo”, expresó.

El piloto buscará enderezar su 2026, aunque el torneo recién lleva tres fechas.

Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

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De cara a lo que viene, el representante entrerriano indicó que “no deberíamos fallar nunca, pero nunca pensamos que nos iba a costar tanto este año. Ya pasaron cuatro fechas y el cambio reglamentario creo que nos afectó más que al resto, otros sufrieron menos que nosotros, sumado a más marcas y equipos que hay”.

Un inicio complicado en el Turismo Carretera

“No pudimos acoplarnos, hasta ahora no estoy a gusto con el auto y espero con ansias la prueba", expresó el piloto del Mustang sobre el ensayo que tendrá previo a la fecha que viene el 10 de mayo en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Luego de la fecha de Concepción del Uruguay, Mariano se encuentra en el puesto 16. Tiene 68 puntos y se encuentra a 64,5 del líder Jonatan Castellano.

Mariano Werner Turismo Carretera Ford
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