Contra la reforma de la ley de Discapacidad, convocan a una movilización en Paraná

Este miércoles a las 19, familias, profesionales y organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad se concentrarán en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná. La convocatoria se enmarca en una jornada de protesta a nivel nacional y tiene como eje central el rechazo a la modificación de la ley de discapacidad impulsada por el Gobierno nacional, en un contexto que –según denuncian– ya está marcado por el incumplimiento de la normativa vigente.

La movilización surge en medio de un creciente malestar en el sector, que advierte sobre un deterioro sostenido en las condiciones de acceso a tratamientos, prestaciones y derechos básicos. Amarú Méndez, una de las voces que impulsa la convocatoria en la provincia, expresó que el panorama actual es crítico y que las expectativas frente al tratamiento legislativo del proyecto son escasas. “La ley fue y vino varias veces, entre vetos y modificaciones. Y ahora, lejos de avanzar, lo que se plantea es un retroceso aún mayor”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el principal reclamo apunta a que diputados y senadores rechacen la iniciativa: “Es lo único que podemos pedir como entrerrianos”.

Marcha discapacidad Este miércoles hay marchas en todo el país en rechazo a la reforma de la ley de Discapacidad

No se cumple la actual Ley de Discapacidad

Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con la falta de cumplimiento de la ley vigente. Según describió Méndez, las demoras en los pagos por parte de obras sociales y programas como Incluir Salud afectan directamente la continuidad de las prestaciones. “Hay deudas desde octubre del año pasado. El nomenclador aumentó apenas un 8% cuando se esperaba un 40%. Es un ajuste muy fuerte que impacta en todo el sistema”, afirmó.

La situación, advierten, genera un efecto en cadena: profesionales que dejan de trabajar con personas con discapacidad debido a la falta de pago, familias que deben afrontar costos elevados y, en muchos casos, la interrupción de tratamientos esenciales. “El sector se está quedando sin prestadores. El desgaste emocional y económico es total”, remarcó.A esto se suma la preocupación por los cambios propuestos en la nueva normativa. Entre ellos, la posible eliminación del nomenclador único de discapacidad, lo que implicaría que cada provincia o entidad financiadora defina los valores de las prestaciones. “Eso deja a los profesionales a merced de lo que decidan obras sociales o prepagas”, advirtió Méndez.

Discapacidad

Alerta por un posible recorte atroz

Otro aspecto que genera rechazo es la intención de modificar el concepto de pensiones por discapacidad, que pasarían a ser consideradas como pensiones por invalidez, junto con la implementación de un proceso de reempadronamiento para determinar quiénes acceden a este derecho. Desde el sector interpretan estas medidas como un endurecimiento de los criterios y una forma de restringir el acceso.“El argumento oficial habla de combatir el fraude, pero no se puede castigar a todo un colectivo por eso. Hay mecanismos para controlar sin vulnerar derechos”, planteó la entrevistadora durante el diálogo, en sintonía con una de las críticas más reiteradas en el ámbito.

En paralelo, las familias también denuncian demoras de hasta dos años en la tramitación de pensiones y la falta de respuesta efectiva incluso cuando existen fallos judiciales a favor. “Se presentan recursos de amparo, salen favorables, pero no se cumplen porque dicen que no hay recursos”, explicó Méndez. Ante esta situación, confirmó que se impulsó una presentación ante la Corte Suprema con el acompañamiento de organizaciones de todo el país.La convocatoria de esta tarde busca, además de visibilizar la problemática, sumar el acompañamiento de la sociedad. “Esto no es un capricho, es una situación muy grave. Hay personas sin medicación, sin apoyos. Necesitamos que la comunidad entienda lo que está pasando”, expresó.

Violencia inusitada

Desde el colectivo de discapacidad también advierten sobre un clima de creciente hostilidad. “Hay mucha violencia en redes cuando se habla del tema. Nos sorprende el nivel de ensañamiento, incluso desde sectores que deberían acompañar”, sostuvo Méndez, quien recordó que el camino hacia la visibilización de la discapacidad llevó años de lucha y que hoy sienten que muchos de esos avances están en riesgo.

La movilización en Paraná se replicará en distintos puntos del país, con horarios y modalidades diversas, pero con un reclamo común: frenar la modificación de la ley y exigir el cumplimiento efectivo de los derechos ya reconocidos. En la capital entrerriana, la cita será en la explanada de Casa de Gobierno, donde se espera la participación de familias, prestadores y ciudadanos en general.“Las personas con discapacidad no son un número, son sujetos de derecho”, concluyó Méndez, al tiempo que reiteró la invitación a sumarse. La jornada se anticipa como un nuevo capítulo en un conflicto que, lejos de resolverse, suma tensión y pone en debate el rol del Estado en la garantía de derechos fundamentales.