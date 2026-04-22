Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Más que una terminal aérea, el aeropuerto local es una estructura viva, dinámica, donde conviven tecnología, logística, emoción y trabajo silencioso

A unos ocho kilómetros del centro de Paraná, el aeropuerto General Justo José de Urquiza funciona como un sitio que va más de una terminal aérea: es una estructura viva, dinámica, donde conviven tecnología, logística, emoción y trabajo silencioso. Con 39 años de historia, su evolución refleja no sólo el crecimiento de la aviación regional, sino también el pulso de una comunidad que, en muchos casos, aún lo desconoce.

El actual aeropuerto comenzó a operar plenamente a principios de 1987, cuando se completó el traslado de las actividades desde la Segunda Brigada Aérea. Aunque las instalaciones ya estaban construidas, permanecían inactivas hasta ese momento clave que coincidió con la visita del papa Juan Pablo II, cuyo arribo marcó simbólicamente el inicio de la operatividad.

El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia

Quienes transitan por la zona aún pueden ver vestigios de aquella etapa anterior: la vieja cabina de control, montada sobre un tanque de agua en calle Jorge Newbery, recuerda que la aviación en Paraná tuvo otros escenarios antes del actual. En los terrenos del antiguo aeropuerto hoy funciona el servicio contra incendios, integrado por bomberos aeronáuticos con formación internacional y certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Aeropuerto de Paraná

La historia comercial del aeropuerto también tuvo momentos de gran movimiento. En los años iniciales, la empresa Austral Líneas Aéreas operaba regularmente. Luego llegó el auge de la aerolínea provincial, primero como LAPER y luego como LAER, que conectaba Paraná con destinos como Buenos Aires, Concordia, Sauce Viejo, Presidente Roque Sáenz Peña y Necochea. “Era otra época”, recuerdan quienes vivieron esos años de intensa actividad.

Hoy la conectividad es más acotada pero estable. Aerolíneas Argentinas mantiene un vuelo diario a Buenos Aires –excepto los sábados–, una frecuencia que se fue recuperando progresivamente tras el impacto de la pandemia de Covid-19. Además, la empresa Humming Airways opera vuelos semanales hacia Concordia, conectando con Aeroparque.

Pero hay otro movimiento menos visible: el de vuelos privados internacionales. Aeronaves que llegan desde ciudades como Nueva York traen turistas de alto poder adquisitivo que visitan estancias o cotos de caza en la región, un flujo que posiciona al aeropuerto en circuitos exclusivos.

Operatividad y coordinación

Dentro del predio conviven múltiples organismos que hacen posible cada operación. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) regula la actividad aeronáutica; la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PAS) garantiza la seguridad interna; la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) gestiona el tránsito aéreo; y la Gendarmería Nacional Argentina mantiene un destacamento con hangar y helicóptero propio.

A esto se suma el concesionario Aeropuertos Argentina, encargado de la administración general, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), operado por personal de la Fuerza Aérea.

El funcionamiento exige estándares que no admiten demoras. Si falla la electricidad, los generadores deben restablecer el servicio en menos de 11 segundos. Si aparece una grieta en la pista, se repara de inmediato, incluso de madrugada. No hay margen para la espera: la seguridad aérea depende de la precisión.

Aeropuerto 2

Un sitio con dinámica propia

Si bien muchos creen que el aeropuerto es sólo la torre de control y el avión, la realidad es mucho más compleja. Cada vuelo implica una coreografía de roles: despachantes, mecánicos, señaladores, personal de check-in, operadores de equipaje, controladores, meteorólogos, choferes de tractores, asistentes de pasajeros.

A esto se suman servicios complementarios: alquiler de autos, transporte de carga, locales comerciales. Todo funciona como un ecosistema autónomo.

Esa dimensión también se refleja en lo emocional: despedidas, reencuentros, carteles, globos, incluso bandas de música y grupos de mariachis aparecen en escena para recibir a alguien que vuelve a la ciudad después de años. El aeropuerto es escenario de historias íntimas que se cruzan con la rutina operativa.

Educación y comunidad

Uno de los aspectos más singulares es la apertura a la comunidad. Cada año, una gran cantidad de escuelas visitan el aeropuerto para conocer su funcionamiento. La experiencia, que dura entre dos y tres horas, incluye recorridos por las instalaciones y explicaciones detalladas de cada etapa del proceso aéreo.

Para muchos chicos, es el primer contacto con ese mundo. Algunos ni siquiera sabían que Paraná tenía aeropuerto. Las visitas se organizan con anticipación, mediante notas formales y listados, y suelen convertirse en una jornada completa que incluye otros puntos de la ciudad.

Emergencias y trasplantes

El aeropuerto también cumple un rol clave en situaciones sanitarias. En coordinación con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), se realizan traslados de órganos con tiempos extremadamente ajustados.

Aeropuerto

El procedimiento involucra a múltiples actores: médicos que llegan en avión, ambulancias, policía provincial, bomberos y autoridades municipales. Desde el aterrizaje hasta el traslado al hospital –como el Hospital San Martín– está cronometrado. El avión espera con los motores en marcha para regresar de inmediato con el órgano.

Cambios constantes en el aeropuerto

Aunque su estructura externa se mantiene, el aeropuerto está en constante proceso de mejora. Se reasfaltan sectores de pista, se amplían hangares, se optimizan sistemas de iluminación y se proyectan ampliaciones de plataforma.

Nada queda estático. Cada intervención responde a estándares internacionales y a la necesidad de garantizar operaciones seguras y eficientes.

Si bien es un espacio de suma importancia para la conectividad de Paraná, el aeropuerto sigue siendo un espacio poco conocido para muchos habitantes de la ciudad. Esa paradoja de ser vital pero invisible define en parte su identidad.

Sin embargo, puertas adentro, la actividad no se detiene. Entre tecnología, personas y decisiones que deben tomarse en segundos, el aeropuerto funciona como un organismo complejo donde cada engranaje cuenta.

Y aunque muchos no lo vean, allí, a pocos kilómetros del centro, hay una lugar que no duerme.