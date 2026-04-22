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Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Una auto chocó contra un caballo en la Ruta 12 la mañana de este miércoles. Ocurrió cerca de Lucas González. Cinco personas resultaron ilesas.

22 de abril 2026 · 11:17hs
Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Una familia que se movilizaba en un auto resultó ilesa en un fuerte choque contra un equino. El siniestro vial ocurrió la mañana de este miércoles en el kilómetro 331 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Lucas González, en el departamento Nogoyá.

Según se informó desde la Policía, cinco personas (dos hombres y tres mujeres) se salvaron de al impactar un caballo. Todos se movilizaban en un vehículo marca Toyota Corolla. Se indicó que había salido desde Gualeguaychú e iban rumbo a Villa Libertador San Martín.

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De acuerdo al reporte policial, los heridos presentaron lesiones leves, aunque quedaron bajo observación médica. Tres fueron asistidos y trasladados al Hospital Santa Rosa de Lucas González.

Ruta 12 Caballo Auto
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