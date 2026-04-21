La propuesta será el sábado 25 a las 10 en Plaza 1° de Mayo, con acceso libre y sin costo. Pensado para todas las edades, busca promover hábitos saludables.

Paraná se sumará este sábado 25 a una celebración mundial con una propuesta abierta a toda la comunidad: una clase de tai chi chuan en la Plaza 1° de Mayo , a partir de las 10 de la mañana. La actividad, organizada en el marco del Día Internacional de esta disciplina, será gratuita y estará a cargo de la profesora María Riestra.

La iniciativa se desarrollará sobre calle Papa Francisco (ex Monte Caseros), en un espacio céntrico que año a año convoca a vecinos interesados en acercarse a esta práctica. La invitación está dirigida tanto a quienes ya tienen experiencia como a quienes nunca lo intentaron, con la posibilidad de participar activamente o simplemente observar mientras toman unos mates.

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El encuentro forma parte de una movida global que se realiza durante 24 horas en distintos puntos del mundo. Por una cuestión horaria, Argentina se suma a las 10 de la mañana, completando ese circuito internacional de prácticas simultáneas.

“Están invitados aquellos que hacen tai chi, los que nunca han hecho y se animan a verlo, o incluso a ir con ropa cómoda y probar. También pueden acercarse con unos mates y mirar de qué se trata”, explicó la instructora María Riestra en conversación con UNO.

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

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La propuesta busca generar un espacio de encuentro al aire libre, en una época del año que acompaña por el clima y que permite disfrutar de la actividad en un entorno natural. Además, la elección del horario responde a la intención de facilitar la participación de distintos públicos.

Según detalló Riestra, en ediciones anteriores la convocatoria fue en crecimiento. El año pasado, más de 30 personas participaron de la jornada, y la expectativa es que este número se mantenga o incluso aumente.

“Es un lindo horario, no es muy temprano ni muy tarde. Invitamos a todos los que hacen tai chi y a la comunidad en general. Cada año se suma más gente, y eso es muy gratificante”, contó, orgullosa, la instructora.

Riestra tiene 66 años y comenzó a practicar tai chi en 1998, luego de una extensa trayectoria en el deporte, especialmente en vóley y hockey sobre césped. Desde entonces, encontró en esta disciplina una forma de bienestar sostenido en el tiempo.

“Siempre digo que algo es mejor que nada. Cada uno lo puede hacer según sus posibilidades: una vez por semana, dos, tres o todos los días. Lo importante es probar, darse la oportunidad y ver si le hace bien”, explicó.

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Sobre la convocatoria, remarcó que uno de los desafíos es animarse a lo desconocido. “No es fácil exponerse, ir a algo nuevo, menos en un espacio abierto. Pero justamente ahí está la invitación: a dar ese paso que por ahí cuesta más de la cuenta”, señaló.

En ese sentido, destacó el valor de la prevención y el cuidado personal: “Con movimientos simples, suaves y una respiración tranquila, se puede lograr bienestar. Es una manera de acompañar el paso del tiempo con mejor calidad de vida”.

Una propuesta que crece. La práctica en la Plaza 1° de Mayo se repite cada año en el mismo lugar, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan alternativas vinculadas al movimiento y el bienestar.

El entorno también juega un papel importante. “Es un lugar muy lindo, enfrente de la Catedral, y si el clima acompaña, como creemos que va a pasar, se genera un ambiente muy agradable en el que podes compartir con otras personas o simplemente disfrutar mientras observas de que trata el tai chi chuan”, indicó la profesora.

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

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En un contexto cotidiano marcado por el ritmo acelerado, la propuesta aparece como una pausa necesaria. Un espacio para moverse, respirar y conectar con el cuerpo en medio de la ciudad.

En esa línea, la jornada también busca generar conciencia sobre la importancia de incorporar hábitos saludables en la rutina diaria, más allá de la práctica puntual. La posibilidad de hacerlo en un espacio público y de manera colectiva refuerza el sentido de comunidad y el intercambio entre quienes participan.

Para muchos, este tipo de encuentros representa un primer acercamiento que luego puede transformarse en una actividad sostenida en el tiempo. La propuesta, simple y accesible, invita a frenar por un momento la vorágine cotidiana y dedicarse un tiempo personal en un entorno abierto y compartido.

La actividad no requiere inscripción previa ni conocimientos específicos. Solo se recomienda asistir con ropa cómoda y predisposición para participar o simplemente observar.

¿Qué es el tai chi chuan?

El tai chi chuan es un arte de origen chino con una tradición milenaria que combina movimiento corporal, respiración y concentración. Se caracteriza por una secuencia de gestos suaves, lentos y continuos que se realizan de manera fluida, sin impacto.

A lo largo del tiempo, su práctica se ha desarrollado en dos grandes dimensiones: una vinculada al aspecto marcial y otra orientada al bienestar. En la actualidad, esta última es la más difundida, con un enfoque centrado en la salud y la calidad de vida.

Los movimientos del tai chi se realizan de forma coordinada con la respiración, lo que contribuye a disminuir el ritmo cardíaco y generar un estado de calma. Esta combinación permite reducir el estrés y favorecer la relajación.

tai chi chuan 1 Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Además, la práctica sostenida en el tiempo promueve mejoras en el equilibrio, la postura, la flexibilidad, la coordinación y la concentración. Por eso, es una actividad elegida por personas de distintas edades, especialmente aquellas que buscan una alternativa de bajo impacto.

Otra de sus características es que puede adaptarse a diferentes niveles de experiencia y condiciones físicas, lo que la convierte en una disciplina accesible. No requiere equipamiento específico y puede realizarse tanto en espacios cerrados como al aire libre.