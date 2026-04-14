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Estudiantes logró su primer triunfo en el certamen

Como local, Estudiantes de La Plata se impuso por 2 a 1 sobre Cusco FC de Perú, por la segunda fecha del Grupo A.

14 de abril 2026 · 21:32hs
Estudiantes se hizo fuerte en su casa.

Estudiantes se hizo fuerte en su casa.

Estudiantes de La Plata derrotó a Cusco de Perú por 2 a 1 en un partido en el que necesitó jugar con un hombre de ventaja para poder demostrar superioridad y que disputaron en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Para el local convirtieron los delanteros Facundo Farías y Tiago Palacios, en 27 minutos del primer tiempo y 2 del segundo, mientras que para la visita había marcado la igualdad parcial el extremo Lucas Colitto, cuando iban 30 de la primera mitad.

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Además, la visita jugó con un hombre menos desde el quinto minuto de la segunda parte, por la doble amonestación del mencionado Colitto.

Cómo quedó Estudiantes

Con el triunfo, el Pincha se quedó con la primera posición del grupo A, con cuatro unidades, mientras que el elenco que dirige el argentino Alejandro Orfila es último, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Alexander Medina deberá recibir al campeón defensor de la Libertadores, el Flamengo de Brasil, el miércoles 29 de abril a partir de las 21:30, mientras que el conjunto peruano será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 30 de abril a las 23.

Estudiantes Cusco Copa Libertadores Tiago Palacios
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