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Doble festejo paranaense: Rowing y Estudiantes brillaron en la tercera fecha del TRL

Rowing y Estudiantes de Paraná fueron protagonistas en la tercera fecha del TRL con triunfos clave en una jornada pareja y de cierre ajustado.

18 de abril 2026 · 18:03hs
Doble festejo paranaense: Rowing y Estudiantes brillaron en la tercera fecha del TRL.

Doble festejo paranaense: Rowing y Estudiantes brillaron en la tercera fecha del TRL.

Este sábado se disputó la tercera fecha del Top 10 del 26° Torneo Regional del Litoral (TRL), que volvió a mostrar la enorme paridad del certamen. Hubo partidos muy disputados, cierres ajustados y resultados que mantienen la tabla abierta. Cada equipo debió exigirse al máximo en una jornada de alto nivel competitivo en el torneo regional.

En Rosario, Duendes Rugby Club se impuso sobre Old Resian por 29-19 en un partido intenso y de desarrollo parejo por momentos. El conjunto verdinegro logró marcar diferencias en las situaciones clave del juego y sostuvo la ventaja con solidez en el tramo final, bajo el arbitraje de Juan Moyano.

Rowing buscará sus primeros puntos en la actual edición del Torneo Regional del Litoral cuando reciba al bicampeón, Jockey de Rosario.

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También en Rosario, Universitario dio la sorpresa de la jornada al vencer a Gimnasia y Esgrima por 27-24 en un encuentro muy equilibrado, que se definió en los últimos minutos. El equipo visitante mostró carácter para sostener la mínima diferencia y cerrar un triunfo de gran valor, con el arbitraje de Lucas Palacios.

En Santa Fe, Estudiantes de Paraná consiguió un triunfo importante al derrotar a Santa Fe Rugby por 27-20, en un partido que se terminó de quebrar en el segundo tiempo. El conjunto entrerriano se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque para asegurar una victoria trabajada, bajo la conducción de Carlos Poggi.

Uno de los encuentros más emocionantes de la fecha se vivió en Paraná, donde Rowing superó a Jockey Club Rosario por un ajustado 31-29. Fue un partido cambiante, de alternativas constantes y con un cierre vibrante, que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante, con arbitraje de Facundo Gorla.

En el restante encuentro, CRAI se quedó con una victoria muy ajustada por 13-10 ante Jockey Club de Venado Tuerto, en un duelo cerrado, físico y de baja puntuación. El equipo santafesino supo sostener la diferencia mínima con orden y disciplina para asegurar el triunfo, bajo el arbitraje de Fernando De Feo.

Con estos resultados, la tercera fecha del TRL volvió a ratificar la gran paridad del torneo, donde no hay diferencias amplias y cada partido se define en detalles. La competencia se mantiene abierta y con una lucha cada vez más intensa por los puestos de vanguardia.

Segunda División

La categoría tuvo una jornada con marcadas diferencias en varios encuentros. Entre los resultados más destacados, Tilcara logró un sólido triunfo por 55-12 ante Los Caranchos, mostrando contundencia ofensiva.

Alma Junior también fue protagonista con una amplia victoria 64-19 sobre San Nicolás Rugby, mientras que Universitario (SF) se impuso 65-21 frente a Cha Roga. CRAR consiguió la mayor goleada de la fecha al vencer 68-5 a Los Pampas, y Logaritmo superó con claridad 45-15 a Gimnasia (P).

En uno de los duelos más equilibrados, Provincial derrotó 27-19 a La Salle, completando una jornada con muchos puntos y alta efectividad en ataque.

Estudiantes Rowing Torneo Regional del Litoral
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