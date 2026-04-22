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Feliciano y Villa Libertador San Martín participarán de La Noche de las Ciudades

Con Sofi Drei como artista invitada, las localidades de Feliciano y Villa Libertador San Martín estarán en una nueva edición de La Noche de las Ciudades.

22 de abril 2026 · 13:27hs
Feliciano y Villa Libertador San Martín participarán de La Noche de las Ciudades

Feliciano y Villa Libertador San Martín participarán de La Noche de las Ciudades

El nuevo encuentro de La Noche de las Ciudades será este sábado 25 de abril desde las 20hs en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Habrá música, danza, gastronomía y emprendedores. Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a Villa Libertador San Martín y Feliciano.

Propuestas

Desde Villa Libertador San Martín, se presentarán el Taller Municipal de Danzas Folklóricas, el Conjunto Allegro del Instituto Adventista del Plata, Martín Ceraolo y Coral San Martín (Coro Municipal).

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Feliciano traerá la promoción de la Fiesta de la Torta Negra con degustaciones y stand de panificaciones, un espectáculo del ballet Ñe'á (danza litoraleña) y además presentarán la Expo Moda.

La Noche de las Ciudades

Como artista invitada se sumará la cantante paranaense Sofi Drei, con un repertorio de folclore argentino cuidadosamente seleccionado que refleja sus raíces e inspiración de barrancas, ríos y paisajes costeros.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

Feliciano Libertador San Martín artistas
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