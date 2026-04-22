La caída en la vacunación en Argentina provoca el resurgimiento de enfermedades prevenibles

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte sobre la caída en tasas de vacunación. Resurgimen el sarampión, la coqueluche y la hepatitis

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el preocupante descenso en las tasas de vacunación en el país, lo cual pone en riesgo la salud pública. Esta caída en la inmunización ha provocado el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la coqueluche y la hepatitis A, que anteriormente se consideraban bajo control. Entre los factores que explican esta crisis se encuentran la falta de acceso al sistema de salud y la creciente desinformación que circula entre la población.

Especialistas enfatizan que las vacunas son herramientas seguras y esenciales para evitar brotes que puedan costar vidas humanas. Por ello, se hace un llamado prioritario a completar los esquemas de vacunación para recuperar la inmunidad colectiva y proteger a los sectores más vulnerables.

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas (del 25 de abril al 2 de mayo de 2026), bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, las autoridades instan a la comunidad a completar los esquemas pendientes. Se recuerda que el calendario nacional cuenta con vacunas gratuitas y obligatorias para más de 11 enfermedades. La vacunación es un acto de responsabilidad individual y colectiva; cada dosis protege a toda la comunidad.

Tos convulsa tos ferina coqueluche vacunación salud.jpg

El regreso de patologías consideradas controladas

El descenso crítico en las coberturas de vacunación en el país, lo que ha facilitado el regreso de patologías que se consideraban controladas. Esta merma en la inmunización rompe barreras de protección fundamentales, incrementando el riesgo de brotes y afectando la salud pública, especialmente en la infancia.

casos tos convulsa coqueluche vacunación 1

Brotes actuales y consecuencias

Los datos revelan brechas significativas en el cumplimiento del Calendario Nacional, Uno de cada tres niños argentinos no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple a los 15 meses. Asimismo, para el año 2024, solo el 50% de los niños de 5 años tenía el esquema completo requerido para el ingreso escolar. En el caso de las personas gestantes, la cobertura de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) apenas alcanzó el 65% en 2025.

Coqueluche: En 2025 se reportó la cifra más alta de casos desde 2019, con 11 niños fallecidos que no habían recibido sus dosis correspondientes.

En 2025 se reportó la cifra más alta de casos desde 2019, con que no habían recibido sus dosis correspondientes. Hepatitis A: A inicios de 2026, los casos notificados se cuadruplicaron en comparación con el promedio del periodo 2021-2025.

A inicios de 2026, los casos notificados se cuadruplicaron en comparación con el promedio del periodo 2021-2025. Sarampión: En la región de las Américas, los casos confirmados aumentaron 32 veces en 2025 respecto al año anterior, lo que provocó que la región perdiera su estatus de zona libre de transmisión endémica de esta enfermedad.

Tos convulsa tos ferina coqueluche vacunación salud bacteria 1.jpg

Causas del descenso

Los expertos identifican varios factores detrás de esta tendencia, destacando las dificultades de acceso al sistema de salud, la escasez de recursos y la desinformación. La doctora Guadalupe Pérez, de la SAP, subrayó que existe una subestimación del riesgo por parte de la población y que es vital combatir las noticias falsas con evidencia científica, recordando que las vacunas son seguras y eficaces.