Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Vacunación

La caída en la vacunación en Argentina provoca el resurgimiento de enfermedades prevenibles

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte sobre la caída en tasas de vacunación. Resurgimen el sarampión, la coqueluche y la hepatitis

22 de abril 2026 · 14:02hs
La caída en la vacunación en Argentina provoca el resurgimiento de enfermedades prevenibles

La caída en la vacunación en Argentina provoca el resurgimiento de enfermedades prevenibles

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el preocupante descenso en las tasas de vacunación en el país, lo cual pone en riesgo la salud pública. Esta caída en la inmunización ha provocado el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la coqueluche y la hepatitis A, que anteriormente se consideraban bajo control. Entre los factores que explican esta crisis se encuentran la falta de acceso al sistema de salud y la creciente desinformación que circula entre la población.

Especialistas enfatizan que las vacunas son herramientas seguras y esenciales para evitar brotes que puedan costar vidas humanas. Por ello, se hace un llamado prioritario a completar los esquemas de vacunación para recuperar la inmunidad colectiva y proteger a los sectores más vulnerables.

Un 54% de niños viven en la pobreza y 30% no se alimenta bien. 19,8% dejó de asistir al médico o al odontólogo. Los números de UCA que duelen

Argentina: 54% de los niños viven en la pobreza y 30% sufre inseguridad alimentaria

horoscopo del miercoles 22 de abril de 2026

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas (del 25 de abril al 2 de mayo de 2026), bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, las autoridades instan a la comunidad a completar los esquemas pendientes. Se recuerda que el calendario nacional cuenta con vacunas gratuitas y obligatorias para más de 11 enfermedades. La vacunación es un acto de responsabilidad individual y colectiva; cada dosis protege a toda la comunidad.

Tos convulsa tos ferina coqueluche vacunación salud.jpg

El regreso de patologías consideradas controladas

El descenso crítico en las coberturas de vacunación en el país, lo que ha facilitado el regreso de patologías que se consideraban controladas. Esta merma en la inmunización rompe barreras de protección fundamentales, incrementando el riesgo de brotes y afectando la salud pública, especialmente en la infancia.

casos tos convulsa coqueluche vacunación 1

Brotes actuales y consecuencias

Los datos revelan brechas significativas en el cumplimiento del Calendario Nacional, Uno de cada tres niños argentinos no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple a los 15 meses. Asimismo, para el año 2024, solo el 50% de los niños de 5 años tenía el esquema completo requerido para el ingreso escolar. En el caso de las personas gestantes, la cobertura de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) apenas alcanzó el 65% en 2025.

  • Coqueluche: En 2025 se reportó la cifra más alta de casos desde 2019, con 11 niños fallecidos que no habían recibido sus dosis correspondientes.
  • Hepatitis A: A inicios de 2026, los casos notificados se cuadruplicaron en comparación con el promedio del periodo 2021-2025.
  • Sarampión: En la región de las Américas, los casos confirmados aumentaron 32 veces en 2025 respecto al año anterior, lo que provocó que la región perdiera su estatus de zona libre de transmisión endémica de esta enfermedad.
Tos convulsa tos ferina coqueluche vacunación salud bacteria 1.jpg

Causas del descenso

Los expertos identifican varios factores detrás de esta tendencia, destacando las dificultades de acceso al sistema de salud, la escasez de recursos y la desinformación. La doctora Guadalupe Pérez, de la SAP, subrayó que existe una subestimación del riesgo por parte de la población y que es vital combatir las noticias falsas con evidencia científica, recordando que las vacunas son seguras y eficaces.

Vacunación Argentina Enfermedades Salud
Noticias relacionadas
Argentina por tercer año consecutivo en el podio del Mundial de Pizza

Argentina por tercer año consecutivo en el podio del Mundial de Pizza

La comunidad católica de Paraná conmemorará el centenario del fallecimiento de monseñor Juan Abel Bazán y Bustos con una misa y una actividad académica

Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

Según los científicos del Conicet, Paleoteius era un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo.

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Ver comentarios

Lo último

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Ultimo Momento
Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Policiales
Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Ovación
Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Mariano Werner: Hasta ahora no estoy a gusto con el auto

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

La provincia
Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Se lanzó UniPase: la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios de Paraná

Se lanzó UniPase: la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios de Paraná

Contra la reforma de la ley de Discapacidad, convocan a una movilización en Paraná

Contra la reforma de la ley de Discapacidad, convocan a una movilización en Paraná

Dejanos tu comentario