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Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Los trabajos consisten en la reconstrucción y enripiado de las rutas y la construcción de un puente de 60 metros de largo desde Viale hasta arroyo Durazno.

22 de abril 2026 · 14:39hs
Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

Mejoran el camino desde Viale hasta arroyo Durazno

La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante mejoras en las rutas provinciales 31,33, 34 y 43, entre Viale y arroyo Durazno. Las tareas abarcan zonas productivas de los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala, en una extensión de más de 64 kilómetros.

Los trabajos consisten en la reconstrucción y enripiado de las rutas y la construcción de un puente de 60 metros de largo, entre otras mejoras.

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Mejoras

Antes de las precipitaciones, que superaron los 150 mm en la zona, se trabajó en la capa de base calcárea con incorporación de cemento a unos 3,7 km de la localidad Viale. A su vez, en el kilómetro 7,4 aproximadamente, se avanzó en capas de subrasante con incorporación de cal.

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Por otra parte, en el otro frente de trabajo cercano al arroyo Durazno, se trabajó en la sub rasante de suelo con incorporación de cal, en la progresiva 56.600.

El proyecto comprende el enripiado de todo el tramo con un ancho de coronamiento en seis metros por 0.15 cm de espesor compactado. Debajo se ejecutarán capas de base y sub base granular en 0.20 cm de espesor.

Se estudió el comportamiento hidráulico para mejorar las condiciones de drenaje, a partir de lo cual se determinó la demolición de obras de arte existentes y la construcción de nuevas estructuras de hormigón (alcantarillas transversales y laterales). Se contempla la ejecución de dos alcantarillas aporticadas tipo cajón en el cruce de la ruta 31 con el Arroyo Del Medio (Paso Cadenas) y con el Arroyo Capilleras.

Al finalizar el tramo, se proyecta un puente de 60 metros de longitud sobre el Arroyo Durazno, conformado por 3 luces de 20m cada una.

Viale Arroyo Caminos rurales Vialidad mejoras
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