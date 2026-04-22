Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

La Fiscalía decidió imputar a la mujer sobreviviente del incidente en el motel Torremolinos de Paraná que derivó en al muerte de un hombre de 54 años

La Fiscalía decidió imputar a la mujer sobreviviente del incidente en el motel Torremolinos de Paraná en el que resultó muerto un hombre de 54 años

La Fiscalía decidió imputar a la mujer sobreviviente del incidente en el motel Torremolinos de Paraná en el que resultó muerto un hombre de 54 años

Florencia Pisano fue formalmente imputada por el delito de homicidio simple tras la muerte de Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años , ocurrida el pasado 9 de marzo en la habitación 10 del Motel Torremolinos, en Paraná.

La fiscal Patricia Yedro notificó la acusación, que prevé una pena de entre ocho y veinticinco años de prisión, mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho. La audiencia de imputación se realizó en el domicilio de Pisano, donde la mujer cumple medidas de coerción que incluyen la prohibición de salir de su vivienda y la obligación de informar sus movimientos.

Pisano, quien recibió el alta el 16 de abril tras permanecer en terapia intensiva con dos disparos en la boca, se abstuvo de declarar bajo la asesoría de su abogado defensor, Miguel Ángel Cullen.

motel torremolinos

Como parte del proceso, la imputada entregó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para el análisis de sus comunicaciones. Aunque la hipótesis inicial de la fiscalía sugiere que Pisano habría asesinado a Lussa —hallado con un disparo en la nuca— y luego intentado quitarse la vida, las pruebas científicas han planteado interrogantes ya qeu el dermotest practicados a ambos protagonistas dieron negativo. Este elemento de la investigación ha llevado a los investigadores a considerar la posible presencia de una tercera persona en la escena del crimen.

Fuentes de la investigación vinculan a los involucrados con otros delitos. Se reveló que Lussa había recibido amenazas meses antes y que Pisano habría tenido una relación con un hombre vinculado a redes de narcotráfico.

Actualmente, la justicia aguarda los resultados de las pericias sobre un arma calibre .32 encontrada en el lugar y el análisis de los teléfonos secuestrados para completar el rompecabezas de este confuso episodio.