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Alegría de los platenses: ganaron Gimnasia y Estudiantes

Por la fecha 15, Gimnasia derrotó a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Estudiantes venció a Instituto.

18 de abril 2026 · 20:20hs
Gimnasia se hizo fuerte en el Bosque y festejó.

Gimnasia se hizo fuerte en el Bosque y festejó.

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la 15ª fecha del Torneo Apertura. El único grito de la tarde llegó a través de Marcelo Torres, quien en el final de la primera etapa se hizo cargo de un penal para poner en ventaja al Lobo.

El local mostró una sólida versión defensiva durante el complemento, logrando neutralizar los intentos del León del Imperio que, pese a los cambios introducidos por Gerardo Acuña, no logró vulnerar el arco custodiado por Nelson Insfrán.

En su última presentación Quique derrotó como local a Gimnasia de Santa Fe. 

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El trámite del partido fue de mayor a menor en cuanto a intensidad. Mientras que el conjunto platense buscó ampliar la diferencia mediante contragolpes liderados por sus delanteros, la visita apeló al juego aéreo y a la media distancia de Mateo Bajamich. Sin embargo, la seguridad de la última línea Tripera fue determinante para mantener la valla invicta en el Bosque.

Estudiantes festejó en Córdoba

Estudiantes de La Plata se convirtió en el nuevo líder de la Zona A al vencer por 1 a 0 a Instituto de Córdoba en condición de visitante. En el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el Pincha se llevó el triunfo con el gol de Braian Aguirre a los 6 minutos del complemento.

Tras un primer tiempo friccionado, el León logró romper el cero con el gol de Braian Aguirre. El ex delantero de Boca tomó la pelota en el vértice derecho del área, recortó para adentro y sacó un buen remate raso y cruzado que se coló en la ratonera izquierda del arquero Manuel Roffo.

Gimnasia Estudiantes Torneo Apertura Fútbol
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