Uno Entre Rios | Ovación | Isabella Grubert

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

Isabella Grubert fue campeona en dobles y subcampeona en singles, en la categoría Sub 8, en el Torneo Nacional Regional de Grado 2.

21 de abril 2026 · 20:27hs
Isabella Grubert estuvo a la altura de las circunstancias. 

Isabella Grubert estuvo a la altura de las circunstancias. 

La tenista paranaense Isabella Grubert se consagró campeona en modalidad dobles y obtuvo el subcampeonato en single, ambas en la categoría Sub 8, en el Torneo Nacional Regional de Grado 2, que se desarrolló en el Club Atlético Provincial de Rosario.

La pequeña deportista del Club Atlético Estudiantes tuvo la oportunidad de demostrar todas sus cualidades, las cuales son potenciadas con el entrenamiento, en la competencia que se llevó a cabo en La Chicago Argentina, donde cumplió con las expectativas.

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El Campeonato Entrerriano continuó con su desarrollo. 

El Campeonato Entrerriano tuvo su segunda fecha en Colón

Además, en representación de la entidad Albinegra, también participaron Catalina, Sofía y Benicio Palacios, quienes formaron parte de la competencia dejando una destacada actuación.

Isabella Grubert Rosario Club Atlético Estudiantes Tenis
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