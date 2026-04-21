La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario Isabella Grubert fue campeona en dobles y subcampeona en singles, en la categoría Sub 8, en el Torneo Nacional Regional de Grado 2. 21 de abril 2026 · 20:27hs

Isabella Grubert estuvo a la altura de las circunstancias.

La tenista paranaense Isabella Grubert se consagró campeona en modalidad dobles y obtuvo el subcampeonato en single, ambas en la categoría Sub 8, en el Torneo Nacional Regional de Grado 2, que se desarrolló en el Club Atlético Provincial de Rosario.

La pequeña deportista del Club Atlético Estudiantes tuvo la oportunidad de demostrar todas sus cualidades, las cuales son potenciadas con el entrenamiento, en la competencia que se llevó a cabo en La Chicago Argentina, donde cumplió con las expectativas.

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Además, en representación de la entidad Albinegra, también participaron Catalina, Sofía y Benicio Palacios, quienes formaron parte de la competencia dejando una destacada actuación.