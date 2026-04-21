Un conductor fue interceptado este mediodía en Concordia tras ser detectado realizando maniobras peligrosas al volante.

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre.

Un conductor fue interceptado este mediodía en Concordia tras ser detectado realizando maniobras peligrosas al volante. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico, que localizó una camioneta Volkswagen Amarok,

El vehículo circulaba de manera riesgosa en la zona de Pellegrini y Alberdi. Ante la situación, se dio intervención a la Dirección de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia correspondiente. El resultado fue contundente: 2,28 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

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Como consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes, indicó Uruguayenses Digital.

El hecho vuelve a poner en foco el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en zonas urbanas y en horarios de alta circulación.