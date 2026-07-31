La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano.

La actividad de la Municipalidad de Paraná se realizó por el Día del Árbol Entrerriano. Se incorporaron especies autóctonas para promover el cuidado ambiental.

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva jornada de plantación de árboles nativos en la Escuela Soler, en el marco del Plan de Arbolado Urbano "Plantamos Futuro". La actividad coincidió con la conmemoración del Día del Árbol Entrerriano, celebrado el 28 de julio, y contó con la participación de alumnos, docentes y personal del vivero municipal.

Durante la jornada se incorporaron ejemplares de aromito, bauhinia forficata –conocida como pezuña de vaca, de flores blancas– y viraró (Ruprechtia laxiflora), una especie nativa de la costa del río Paraná que se encuentra en peligro de extinción.

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

La iniciativa forma parte de un programa que impulsa plantaciones junto a instituciones educativas y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de ampliar el arbolado urbano y promover el cuidado del ambiente.

Emanuel Maín

El ingeniero Emanuel Maín, de la Dirección de Asesoría Ambiental, destacó que los árboles contribuyen a generar sombra, mejorar la calidad ambiental y reducir el impacto de las lluvias intensas, ya que amortiguan la caída del agua con su follaje, favorecen la absorción mediante sus raíces y ayudan a estabilizar el suelo.

Desde el vivero municipal, la técnica universitaria Elizabeth Rodríguez explicó que allí se producen especies nativas y exóticas destinadas a distintos espacios públicos de la ciudad. También recordó que los ejemplares recién plantados requieren un riego semanal durante el otoño e invierno y prácticamente diario en primavera, hasta completar aproximadamente dos años de crecimiento, cuando ya logran adaptarse al entorno.

El director de la Escuela Soler, Sergio Segura, valoró la propuesta y señaló que la actividad permitió renovar ejemplares antiguos y, al mismo tiempo, generar un espacio de aprendizaje sobre la importancia de preservar el patrimonio natural y fomentar el compromiso ambiental entre los estudiantes.