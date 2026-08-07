Un accidente en la ruta 12 dejó a tres ciclistas lesionados luego de que un auto realizara una maniobra evasiva y terminara sobre la banquina.

En la ruta 12, un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina.

Un accidente de tránsito en Ruta 12 dejó a tres ciclistas lesionados este viernes, alrededor de las 15, a la altura del kilómetro 354, en el departamento Nogoyá. Un automóvil Renault Megane salió hacia la banquina y chocó contra los deportistas, que se encontraban detenidos en ese sector.

Según informó la Policía, el vehículo era conducido por un hombre de 66 años, mientras que los ciclistas involucrados tenían 66, 52 y 41 años. Tras el impacto, personal de emergencias acudió al lugar para asistir a los heridos.

Además, en el reporte policial se narró que uno de los ciclistas debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Blas, donde los profesionales constataron que había sufrido una fractura en la pierna izquierda. Los otros dos involucrados presentaron lesiones de menor consideración.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los ciclistas circulaban en sentido este-oeste por la Ruta Nacional 12 cuando, por motivos que todavía se investigaba quedaron detenidos sobre la banquina norte.

Allí, el conductor del auto habría advertido la presencia de otro vehículo detenido sobre la calzada y realizó una maniobra evasiva, en esas circunstancias descendió hacia la banquina y terminó chocando contra los tres ciclistas.