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La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

A través de un encuentro, la Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el Sistema de Tramitación Digital Inteligente, diseñado por equipos municipales.

5 de agosto 2026 · 18:05hs
La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente.

La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente.

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, mantuvo un encuentro con Carlos Cuenca, presidente del Consejo General de Educación (CGE), organismo provincial que se vincula directamente con expedientes que se inician desde la comuna.

El objetivo del encuentro fue interiorizar desde el municipio acerca del sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI). Se trata de un sistema desarrollado íntegramente por equipos municipales.

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El sistema de la Municipalidad de Paraná

El TDI será el medio oficial, único y obligatorio para la gestión de actuaciones y expedientes administrativos, permitiendo dejar atrás procesos basados en papel y avanzar hacia una administración más eficiente y sustentable.

“El municipio está pronto a la implementación efectiva del Sistema de Tramitación Digital Inteligente, por ello es importante dialogar con los organismos y áreas externas que tienen un vínculo frecuente con expedientes municipales. El diálogo con el CGE se dio para que estén en conocimiento sobre el sistema, cómo funciona y conozcan el potencial que tiene esta herramienta digital”, señaló el Jefe de Gabinete.

“Trabajar de una manera más eficiente en conjunto va a hacer que redunde en beneficio para la ciudadanía. La tramitación digital viene a cambiar la forma en la cual la administración pública municipal dialoga con los vecinos y las organizaciones y organismos del Estado”, reconoció Halle.

Del encuentro también participaron el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza; director general de Secretaría Privada del CGE, Iván Vea; la Secretaría General del CGE, Luciana Díaz.

“Somos organismos que estamos en interacción diaria a través de expedientes. La innovación y todo lo que implique nuevas tecnologías es necesario para estar adaptados a la realidad. Felicitamos al municipio por el desarrollo, es importante estar al tanto para implementar las medidas internas necesarias”, reconoció Carlos Cuenca.

Los principales beneficios de TDI

-Disponibilidad permanente: los vecinos podrán iniciar trámites en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año, con registro automático de fecha y hora de presentación.

-Mayor transparencia y seguimiento: cada expediente podrá ser monitoreado en tiempo real, garantizando trazabilidad, control y mayor rendición de cuentas.

-Menos trámites, más soluciones: la interoperabilidad entre áreas permitirá compartir información de manera segura dentro del municipio, evitando que los ciudadanos deban presentar reiteradamente documentación que ya obra en poder del Estado.

-Sustentabilidad y optimización de recursos: la reducción progresiva del uso de papel disminuirá costos operativos y contribuirá al cuidado del ambiente, alineando la gestión municipal con criterios de sostenibilidad.

Municipalidad de Paraná CGE Sistema de Tramitación Digital Inteligente
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