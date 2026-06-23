La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia deberá decidir si homologa el abreviado para el exadministrador de escuelas de Santa Elena acusado de desviar fondos.

La Justicia deberá decidir si homologa el abreviado para el exadministrador de escuelas de Santa Elena acusado de desviar fondos.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, deberá resolver en los próximos días si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en la causa contra Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de cuatro escuelas de gestión privada de la ciudad de Santa Elena dependientes del Arzobispado.

El imputado aceptó una condena de tres años de prisión condicional y la devolución de 13,5 millones de pesos. El acuerdo fue celebrado entre el fiscal Gonzalo Badano y el defensor Ricardo Mulone, con el consentimiento del querellante Leopoldo Lambruschini.

Godoy manejaba las cuentas de las instituciones Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima, y habría aprovechado su cargo para transferir fondos públicos a cuentas personales. Según la investigación, el perjuicio económico asciende a 133 millones de pesos, consignó Apf.

Cómo se inició la causa

La pesquisa se inició tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones falsas y comprobantes apócrifos, especialmente en la escuela Nuestra Señora de Fátima D-117, donde se simularon pagos previsionales que nunca se realizaron.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y agosto de 2024. El Arzobispado debió cubrir con sus propios recursos las sumas sustraídas para evitar que las instituciones quedaran sin fondos frente a deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Si el juicio abreviado prospera, el Arzobispado podrá reclamar al imputado el resto del dinero defraudado.

La investigación reconstruyó el circuito de los fondos desviados, que afectó tanto al CGE como a las escuelas, dejándolas en una situación financiera crítica, publicó Ahora.

Producto de una medida solicitada por fiscalía y querella se pudo determinar el circuito del dinero y la cantidad exacta que se desvió.