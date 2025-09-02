Uno Entre Rios | La Provincia | Arzobispado

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

A raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación, el Arzobispado de Paraná dio a conocer un comunicado donde fijó su postura.

2 de septiembre 2025 · 20:14hs
El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado sobre la denuncia del CGE.

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado sobre la denuncia del CGE.

A raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, la institución religiosa dio a conocer un comunicado donde fijó su postura.

En la investigación se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado. Se intenta determinar, entre otros puntos, si no hay más personas involucradas. Se sospecha que el administrador recibía los fondos del CGE y los transfería a su cuenta ya que tenía las claves.

Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos.

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El comunicado del Arzobispado de Paraná

Ante esta situación, el Arzobispado dio a conocer un comunicado en las redes sociales donde dejó en claro que conocía el proceso judicial.

“Como es de público conocimiento, y tal como hemos hecho saber en el Encuentro de Equipos Directivos de inicio de año, la Justicia se encuentra investigando al señor Víctor Adrián Godoy, quien era representante legal de varias escuelas que dependen de nuestro Arzobispado. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación, por presuntas adulteraciones en las rendiciones”, expresaron.

“El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante. La jueza de Garantías de Paraná, Dra. Paola Firpo, dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado en el marco de la causa por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”, finalizaron.

Por su parte, el CGE indicó que el dinero observado en las rendiciones ya fue reintegrado a las escuelas afectadas, garantizando así la continuidad administrativa de los establecimientos. La causa judicial se encuentra en etapa de investigación, con la expectativa de que se definan responsabilidades y se determine si hubo más personas implicadas en el presunto desvío de fondos.

Arzobispado Consejo General de Educación Paraná
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná informó que en septiembre la castración del quirófano móvil recorrerá cuatro barrios.

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

El plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental siguió con el abordaje de la problemática y el desarrollo de las políticas en Entre Ríos.

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Nuevo llamado internacional para el dragado de mantenimiento del río Uruguay.

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

El entrerriano Martín Julián Acevedo Miño ocupará el cargo de prosecretario en la nueva conducción de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

Ver comentarios

Lo último

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Ultimo Momento
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Dura crítica de Domingo Cavallo al plan económico del gobierno de Javier Milei

Dura crítica de Domingo Cavallo al plan económico del gobierno de Javier Milei

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Policiales
Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ovación
Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

La provincia
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Dejanos tu comentario