La marcha contra la pastera radicada cerca de Gualeguaychú y de su par uruguaya Fray Bentos contó con el apoyo de la comuna de la ciudad del sur entrerriano. "El tiempo pasa y la ex Botnia-UPM sigue funcionando y contaminando, pero esa no es razón suficiente para abandonar el reclamo por la vida y la salud de todos y todas y, sobre todo, de las generaciones futuras", dijo días atrás el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio. Luego de reunirse con Martín Alazard y Juan Veronesi, integrantes de la Asamblea, Piaggio explicó que el municipio trabaja un conjunto de piezas de comunicación "para seguir diciendo 'no a las papeleras contaminantes', que no hacen más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos".

El jefe comunal sostuvo que "es necesario no bajar los brazos y mantener bien alto el rechazo a las pasteras" y aseveró que "el cuidado del agua, del aire y de nuestros suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales provocados durante décadas y décadas".

marcha gualeguaychú botnia pasteras.jpg Gualeguaychú volvió a decirle no a la contaminación de Botnia

Este domingo asambleistas denunciaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por ser parte de la cobertura de impunidad que tiene UPM Botnia, ser uno de los principales obstáculos para el acceso a la información y generadora de desinformación permanente para favorecer la contaminación y el ecocidio en el curso de agua compartido.

Ratificaron la labor de la asamblea para “concientizar a niños y jóvenes, con las visitas a los establecimientos educacionales, realizando el ya histórico Grito Blanco y las charlas informativas periódicas” e invitaaron a la cudadanía a las reuniones que se realizan los miércoles en la Casa de la Cultura “para coordinar el rumbo de la lucha”.

“La naturaleza nos pide a gritos que reflexionemos, sigamos luchando juntos. Invitemos a nuestra juventud a sumarse a la lucha, para lograr ríos limpios y sanos, aire puro, y una tierra fértil, sin contaminación. Sin agua, no hay vida”, sentenciaron.

El texto completo de la proclama de la Asamblea Ciudadana Ambiental

gualeguaychú nueva marcha botnia.jpg

“Como siempre, 19 años gritando al mundo que no aceptamos la contaminación traída por Finlandia a esta región, avalada por el Gobierno Uruguayo.

Ratificamos una vez más nuestro compromiso de defender el Rio Uruguay.

Ya dijimos que la ciudadanía de Gualeguaychú llama a reflexionar a los “poderosos del mundo” para humanizar sus rumbos, tomar una conducta racional, para cuidar nuestro planeta, terminar con guerras, pruebas nucleares, fumigaciones irresponsables, y empresas altamente contaminantes.

Lo que alertamos el año pasado, ya se concretó, empezó a funcionar UPM 2 en Paso de los Toros República Oriental del Uruguay.

Los efluentes recorrerán el río Negro y desembocarán en el río Uruguay, frente a nuestra zona de pesquerías en Costa Uruguay sur.

Lo grave será que Botnia Fray Bentos aumentará la producción de químicos, a través de Kemira, para satisfacer las necesidades de insumos, los cuales serán transportados hasta la nueva pastera, por vía terrestre, con el riesgo que ello implica, violando una vez más el Tratado del Río Uruguay.

Después de la Audiencia Pública convocada por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, quedó plasmada la convicción de que el caso Botnia no es un hecho de contaminación presunta, se debe considerar, luego de las documentaciones, exposiciones científicas y argumentos legales, como un hecho de contaminación consumada.

Debemos tener en cuenta que se suma a la propia producción de la empresa pastera, dos grandes fuentes contaminantes: Kemira, empresa satélite instalada en el mismo predio que Botnia Fray Bentos, productora de insumos químicos de blanqueo, y las extensas zonas de explotaciones forestales que posee UPM, calculadas en 382.000 hectáreas, donde se utilizan fertilizantes, nutrientes y pesticidas.

Vergonzosamente se escucha por los medios de comunicación, la preocupación de la CARU, por el cuidado de los peces, aplicando normas para la pesca que generan risa, dado que Botnia emite 40.000 t./año de productos tóxicos al río Uruguay.

Sigue realizándose un monitoreo a la empresa Botnia UPM viciado de nulidad, se le aceptan “condiciones” que no cumplen con las normas del Digesto del Rio Uruguay, y siguen sin ser publicados los resultados de los mismos.

Hemos reclamado en infinidad de veces sobre este monitoreo mentiroso, pero los acuerdos binacionales de nuestros gobernantes terminan aceptando servilmente las condiciones impuestas.

Se ha modificado el digesto del Rio Uruguay, por parte de la CARU otorgando mayores niveles de contaminación, para favorecer el funcionamiento y permitir mayor emisión de contaminantes a nuestro rio y a nuestro aire por parte de estas plantas de celulosa.

Exigimos que los resultados de los muestreos se hagan públicos, de manera que sepamos a través de la gran cantidad de Científicos, no comprometidos políticamente, que tenemos en nuestro país, y ellos echen luz sobre datos hasta hoy dudosos y cuestionados.

Reiteramos que nuestro país, ante la crisis económica que estamos sufriendo, no debería seguir pagando miles de dólares para mantener un importante grupo de funcionarios de la CARU, sin haber logrado ninguna mejora medioambiental, siendo testigos de su deterioro día a día.

Esperamos con atención que se cumpla lo publicado hace un año atrás (abril 2022), que en ese mes se colocarían los sensores de contaminación de aire, un anhelo de esta Asamblea reclamado desde hace muchos años.

También esperamos que se cumpla con el proyecto de la reconversión del refugio de Arroyo Verde y su puesta en valor, para recibir con comodidad a las delegaciones de nuestro país y del exterior que nos visitan para informarse de nuestra lucha y dar mayor seguridad a los visitantes a este lugar histórico y cultural.

No claudiquemos, esta lucha será larga.

Para reconfortarnos pensemos en nuestros próceres, tantas batallas durante años, pero se logró una soberanía que disfrutamos.

La Asamblea seguirá concientizando a niños y jóvenes, con las visitas a los establecimientos educacionales, realizando el ya histórico Grito Blanco y las charlas informativas periódicas.

Todos los miércoles después de cumplir con las tareas laborales de cada uno, nos reunimos a coordinar el rumbo de la lucha en la Casa de la Cultura, a la cual convocamos a ustedes a participar, con la única condición de no llevar una bandera política partidaria.

La naturaleza nos pide a gritos que reflexionemos, sigamos luchando juntos.

Invitemos a nuestra juventud a sumarse a la lucha, para lograr ríos limpios y sanos, aire puro, y una tierra fértil, sin contaminación”.

Sin agua, no hay vida”.

Puente Internacional General San Martín

San José de Gualeguaychú 30 de abril 2023.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHU