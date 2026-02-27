Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

El Rojinegro se impuso en Gualeguaychú por 99 a 72. Los dirigidos por Martín Pascal ganaron tres de los cuatro cruces provinciales de la Liga Argentina.

27 de febrero 2026 · 09:22hs
Central Entrerriano se quedó con el último duelo provincial de la fase regular de la temporada 2025/2026 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro derrotó 99 a 72 a La Unión de Colón en un encuentro disputado con con ambiente digno de final en el estadio José María Bértora.

El dueño de casa contó con cuatro intérpretes que finalizaron con doble dígito. Juan Siboldi fue el máximo goleador con 18 puntos y 21 de validación. En el local también se destacaron Johu Castillo Borda (16 tantos, 8 rebotes y 30 de validación), Marcos Panozzo (15 anotaciones) y Nicolás Reynoso (11 puntos). En la visita los puntos más valioso fueron Gonzalo Romero e Ignacio Eder, con 13 tantos cada uno.

Con este triunfo, Central Entrerriano ganó tres de los cuatro duelos provinciales disputado en la temporada. Además se consolida en el segundo lugar de las posiciones de la Conferencia Sur con un registro de 18 victorias y 6 caídas. La Unión, por su parte, se ubica un escalón detrás con un récord positivo de 16 triunfos y 8 derrotas.

La victoria de Central Entrerriano

Un primer cuarto con tropiezos para el dueño de casa y efectividad para la visita, quien supo aprovechar esos mínimos errores del rival con rapidez y cordura, pero no le alcanzó porque los dirigidos por Pascal despertaron a tiempo y se lo llevaron 24-18.

Central logró mantenerse firme en el segundo período extendiendo la diferencia de puntos a más de 20. Revirtió sus errores del principio con calma y control sobre la pelota. Los colonenses los mantuvieron en la mira, tratando de achicar la diferencia antes del descanso, pero no les fue posible.

El ambiente de la cancha le dio el marco al partido. La vuelta del vestuario fue positiva para el local, pero para los dirigidos por Guastavino fue cuesta arriba. Central encontró sus claves en los ataques rápidos pero sensatos y extendió la diferencia a casi 30 puntos. Los rojos no pudieron hacer más que aprovechar las pequeñas fallas que Central tenía y achicar lo más posible hasta la chicharra final.

Como sigue el camino del Rojinegro y de La Unión de Colón

Central Entrerriano emprenderá viaje para afrontar la gira por Mar del Plata y La Plata. En este sentido el próximo domingo disputará el primer juego ante Unión, en la Ciudad Feliz. Por su parte, La Unión pega la vuelta para descansar y el lunes recibir en su casa al puntero del torneo, Provincial de Rosario.

