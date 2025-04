Gualeguaychú: vecinos renovaron su rechazo a UPM y alertaron sobre un nuevo proyecto en Fray Bentos

Durante la protesta, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú alertó sobre la instalación de una planta de hidrógeno verde en Fray Bentos, de similares características a la que se pretende construir en Paysandú.

A las 16, sin interrumpir el tránsito, al costado de la ruta nacional 136, comenzó el acto con la lectura de adhesiones de asambleas ambientales de Córdoba, Misiones, Corrientes y La Rioja. Le siguieron los himnos de Argentina y de Uruguay y la oración ecuménica que llamó a “tener limpio el aire, el agua y la tierra”.

marcha 21 Gualeguaychú.jpg

No a las papeleras

Los asistentes lucieron las tradicionales remeras negras con el lema No a las Papeleras y, en esta oportunidad, se contó con la presencia de la diputada provincial y ex viceintendente Lorena Arrozogaray; el asesor legal de la Secretaria de Ambiente, Osvaldo Fernández; Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano; el concejal Jorge Roko y la responsable de Ambiente, Ivana Zecca. También asistieron ex concejales de la ciudad.

La proclama denunció que existe un proyecto para instalar una segunda planta de combustibles líquidos e hidrógeno verde en la ciudad de Fray Bentos, “para que sea utilizado por los camiones que usa UPM”. A ello, agregaron que se utilizarán “rollizos de madera de una mal llamada reserva natural de nuestro departamento que enviará el material a Uruguay”.

En otro tramo del texto, la Asamblea volvió a reclamar por los sensores de aire que debían estar instalados desde 2022, cuestionó la falta de monitoreos serios a la pastera y los derrames de ácido sulfúrico que ocurrieron tanto en el puente San Martín y en el puerto de UPM, publicó R2820.

A las 16:40, la caravana se puso en marcha hacia el óvalo de Gendarmería Nacional y luego se produjo la desconcentración tras la movilización 21 del “Sí a la vida, No a las papeleras”.