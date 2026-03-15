Franco Riva fue el dueño de las calles porteñas

El de Gualeguaychú, Franco Riva alcanzó su primera victoria en la categoría y fue nada menos que en el callejero de Buenos Aires. Emiliano Stang fue segundo.

El piloto entrerriano alcanzó su primera victoria en la categoría y fue justamente en el reentré a la divisional.

Se abrió la temporada 2026 de TC 2000 con el Callejero de Buenos Aires y Franco Riva se llevó el triunfo, tras mantener la mejor posición de largada por el formato de grilla invertida. Al volante de Gualeguaychú con el único sedán de la categoría, el Chevrolet Cruze que atiende el Proracing, marcó una gran diferencia desde el comienzo y se defendió en las últimas vueltas de los ataques de Emiliano Stang.

El de Crespo quedó segundo a falta de 10 minutos a bordo del Corolla Cross GR del Toyota Gazoo Racing, y con muy buen ritmo intentó el sobrepaso a su coterráneo, pero se tuvo que conformar con la posición de escolta.

La carrera fue lineal en la mayoría de su recorrido, sin mucha posibilidad de sobrepaso en los 2.509 metros de trazado urbano, con los muros muy cerca de la pista. La final estuvo neutralizada casi 10 minutos tras el incendio del auto de Francisco Monarca (Honda ZR-V), que afortunadamente no sufrió daños físicos. Gabriel Ponce de León (Corolla Cross GR) se ubicó tercero, en un fin de semana donde el rendimiento del juninense fue muy sólido, mostrándose bien arriba.

Los pilotos que largaban en las primeras posiciones se vieron beneficiados por un inconveniente técnico en la vuelta previa de Diego Ciantini (Nissan Kicks), que partía tercero y tras no poder arrancar el auto, debió salir desde el fondo. El de Balcarce recuperó muchas posiciones, pero un trompo lo volvió a mandar al fondo y luego pasó por boxes, culminando séptimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SuperTC2000/status/2033222451740524786&partner=&hide_thread=false Domingo de Franco



Que linda manera de volver Franco Riva pic.twitter.com/3JmtOaX3IJ — TC2000 (@SuperTC2000) March 15, 2026

Valentín Yankelevich (Corolla Cross GR) cerró un gran debut, finalizando cuarto y con el récord de vuelta, ganando ocho posiciones respecto a la largada. Algo similar realizó Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V), que finalizó quinto tras buenas maniobras de sobrepaso luego de largar en la quinta fila.

Una de las sorpresas fue el abandono del campeón 2025 y poleman de la categoría, Matías Rossi (Corolla Cross GR). Cuando transitaba la competencia en quinto lugar y a falta de 10 minutos, el motor dijo basta y uno de los pilotos de más experiencia no pudo seguir. La misma suerte corrió Nicolás Palau (VW Nivus), que tras comenzar en primera fila y realizar récord de vuelta, un problema en la caja lo obligó a desertar a falta de pocos minutos. Algo similar ocurrió con Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse), que venía superando autos con maniobras al límite, pero un golpe con la pared lo dejó out.

El Top 10 en Buenos Aires

El top 10 fue así: 1° Franco Riva (Chevrolet Cruze), 2° Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR), 3° Gabriel Ponce de León (Corolla Cross), 4° Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR), 5° Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V), 6° Franco Morillo (Chevrolet Tracker), 7° Diego Ciantini (Nissan Kicks), 8° Benjamín Squaglia (Fiat Cronos), 9° Tomás Fernández (Corolla Cross) y 10° Matías Capurro (VW Nivus).

La palabra de Franco Riva

Tras la carrera realizada en el callejero porteño, Franco Riva mostró su felicidad por la primera victoria alcanzada en TC 2000 en el día de su regreso a la divisional. “Me debía una oportunidad así en mi vida y acá está, se me dio. Tengo una emoción muy grande. Les dimos pelea a todos los pilotos y equipos que hay. Tenía la oportunidad y no la podía desaprovechar”, señaló Riva a Carburando.

El de Gualeguaychú remarcó además lo que implica imponerse en un circuito urbano, donde el margen de error es mínimo y la presión se mantiene constante durante toda la final. “Gané en un Callejero. No caigo todavía. Tanto esfuerzo, tantos años y que se dé de esta manera no se puede creer”, agregó, poniendo en contexto el recorrido previo hasta alcanzar este resultado.

Por su parte, Emiliano Stang también se refirió al buen inicio de año logrado en la apertura del año. “Avanzar no es fácil y lo pudimos hacer. Se me escapó por poco la victoria y después casi me mato faltando dos vueltas. El segundo lugar sirve mucho para el campeonato, por más que uno siempre quiera ganar”, comentó.

La próxima fecha del TC 2000 será en el Zonda Eduardo Copello de San Juan el 12 de abril.