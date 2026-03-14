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Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

La Municipalidad de Gualeguaychú puso en marcha un operativo de bloqueo sanitario preventivo luego de la detección de un murciélago infectado con el virus de la rabia.

14 de marzo 2026 · 22:19hs
En Gualeguaychú se realizó un operativo de bloqueo sanitario preventivo luego de la detección de un murciélago infectado con rabia.

En Gualeguaychú se realizó un operativo de bloqueo sanitario preventivo luego de la detección de un murciélago infectado con rabia.

La Municipalidad de Gualeguaychú puso en marcha un operativo de bloqueo sanitario preventivo en la zona céntrica de la ciudad, luego de la detección de un murciélago infectado con el virus de la rabia. El dispositivo incluye un bloqueo de foco que se desarrolla, casa por casa, en un radio aproximado de 500 metros, abarcando nueve manzanas.

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El hecho en Gualeguaychú

El caso se originó a partir del hallazgo de un murciélago en un domicilio de la zona céntrica, en inmediaciones de la Enova, capturado por un vecino. Desde la Dirección de Veterinaria municipal se envió el animal al Hospital Centenario, que se ocupó de enviar la muestra, para su análisis, al Laboratorio Central de Referencia de la provincia de Santa Fe, donde se aplicó la técnica de Inmunofluorescencia Directa (IFD), resultando positivo para rabia.

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Tras la confirmación, el Programa de Zoonosis y Vectores de la capital provincial notificó al área municipal, al Nodo Epidemiológico y a las autoridades sanitarias correspondientes, lo que permitió activar el protocolo sanitario en la ciudad, señala El Día.

Desde la Subsecretaría de Ambiente municipal remarcaron que el operativo apunta a reforzar la prevención y la conciencia comunitaria frente a enfermedades zoonóticas.

“El cuidado del ambiente está directamente vinculado con la salud pública. La prevención y la información son herramientas centrales para evitar riesgos sanitarios. Estas acciones que impulsa el Municipio buscan proteger a la población y promover una convivencia responsable con la fauna urbana”, expresó la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca.

Personal del área de Veterinaria municipal lleva adelante recorridas territoriales para aplicar la vacunación antirrábica a perros y gatos, además de brindar información a los vecinos sobre medidas de prevención, manejo responsable de mascotas y los pasos a seguir ante la aparición de murciélagos caídos o posibles mordeduras. El operativo tendrá continuidad el lunes hasta completar toda la zona de prevención.

La intervención forma parte de los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de situaciones, que contemplan investigación epidemiológica, búsqueda activa de posibles contactos y acciones inmediatas de prevención para evitar la propagación del virus.

Más detalles

Si bien en Entre Ríos no se registran casos de rabia humana ni en perros, las autoridades recuerdan que los murciélagos insectívoros pueden ser portadores del virus rábico y que el riesgo aparece cuando personas o mascotas entran en contacto con estos animales.

Los especialistas también remarcan que los murciélagos cumplen una función clave dentro del ecosistema urbano, ya que actúan como controladores biológicos de insectos. Por esa razón no deben ser eliminados, aunque sí es importante tomar precauciones cuando se los encuentra caídos o desorientados.

Ante la presencia de un murciélago en el suelo o dentro de una vivienda se recomienda no manipularlo con las manos desnudas. La indicación es cubrirlo con un recipiente, deslizar un cartón por debajo y trasladarlo posteriormente al área de Zoonosis municipal para su evaluación.

Desde el sistema de salud también recuerdan que, ante una mordedura de perro, gato o murciélago, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano para la evaluación médica correspondiente.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos, realizar controles veterinarios periódicos y evitar que las mascotas circulen sueltas en la vía pública o entren en contacto con murciélagos caídos.

Gualeguaychú protocolo bloqueo rabia Murciélago
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