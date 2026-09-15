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El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios docentes para este jueves 17 de septiembre a las 14 en la Secretaria de Trabajo.

15 de septiembre 2026 · 12:31hs
El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios docentes para este jueves 17 de septiembre a las 14 en la Secretaria de Trabajo.

Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El Gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque mediante cuentas bursátiles, obligándolas a depositarlos en bancos.

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El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

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Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

Gobierno Docentes Salarios
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