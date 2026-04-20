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"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Paraná despide a Jorge "El Turquito" Motteta. Su negocio publicó un emotivo mensaje de despedida que conmovió a clientes, amigos y vecinos.

20 de abril 2026 · 14:30hs
Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná.

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná.

La ciudad de Paraná atraviesa momentos de profunda conmoción tras conocerse el fallecimiento de Jorge Motteta, popularmente conocido como "El Turquito", una figura muy querida tanto en el ámbito comercial como en la vida cotidiana de la capital entrerriana.

La noticia generó un inmediato impacto entre vecinos, clientes y allegados, quienes expresaron su dolor en redes sociales y distintos espacios de la comunidad. En ese contexto, la cuenta oficial de su emblemático comercio, Turquito Bebidas, publicó un sentido mensaje de despedida que rápidamente se viralizó.

El Turquito, que estaba bajo tratamiento oncológico, falleció este lunes. En sus redes compartía detalles de su tratamiento y mensajes sobre la vida y afectos

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Conmoción en Paraná por la muerte de El Turquito": el sentido mensaje de despedida

Jorge Motteta (1).jpeg

"Con profundo dolor, hoy nos toca despedir al Turquito", comienza el posteo difundido a través de las historias de Instagram. En el mismo, la familia y el equipo de trabajo agradecieron el acompañamiento recibido: "Agradecemos de corazón cada mensaje de apoyo, cariño y acompañamiento en este momento tan difícil. Gracias por estar cerca", manifestaron.

Jorge Motteta (2).jpeg

Jorge Motteta era ampliamente reconocido en Paraná no solo por su actividad comercial, sino también por su trato cercano y su calidez humana, características que convirtieron a su local en una referencia habitual para miles de vecinos a lo largo de los años.

Según se informó desde su círculo íntimo, sus restos están siendo velados en la Sala Lamperti (Echagüe 727). Además, se confirmó que el cortejo fúnebre partirá a las 16.40 desde la sala velatoria con destino al cementerio Solar del Río, donde se llevará a cabo la inhumación.

La partida de "El Turquito" deja un vacío significativo en el entramado comercial de la ciudad, pero sobre todo en el afecto de quienes lo despidieron con respeto, cariño y profunda nostalgia.

Paraná Despedida El Turquito
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