Falleció El Turquito, reconocido comerciante paranaense

El Turquito, que estaba bajo tratamiento oncológico, falleció este lunes. En sus redes compartía detalles de su tratamiento y mensajes sobre la vida y afectos

El Turquito, que estaba bajo tratamiento oncológico, falleció este lunes. En sus redes compartía detalles de su tratamiento y mensajes sobre la vida y afectos

Este lunes por la madrugada falleció Jorge Motteta, el "Turquito", un comerciante de Paraná reconocido por su espíritu solidario y su gran carisma. Luchó contra el cáncer y sus videos contando cada una de las etapas de la enfermedad y el tratamiento fueron sumando diariamente muchos adeptos. Él mismo se sorprendía de la repercusión. En cada una de sus publicaciones enviaba mensajes positivos y alentaba a quienes estaban transitando la enfermedad y a sus familias a "pelearla",a "no decaer" y a disfrutar cada momento.

"No es penosa enfermedad, tiene nombre y se llama cáncer", solía decir El Turquito destacando la relevancia de ponerle nombre a lo que le estaba ocurriendo y en medio de lágrimas agradecía todo el amor recibido en cada uno de los mensajes.

Dolor en su despedida

Jorge fue un comerciante que se especializó en el rubro bebidas, pero su nombre se había vuelto popular en la ciudad no solo por el comercio, sino también por el vínculo cercano que mantenía con quienes seguían su historia. En los últimos años atravesaba un tratamiento oncológico, etapa en la que compartió mensajes de lucha y reflexión que generaron aún más acompañamiento de la comunidad. Su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor entre personas que lo conocían y seguían su historia.