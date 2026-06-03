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Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifestaron este miércoles frente a la planta

Trabajadores de Aberturas Valentinuz, frente a la planta, reclaman salarios y aguinaldos adeudados. Piden definiciones sobre el futuro de la fuente laboral

3 de junio 2026 · 11:42hs
Trabajadores de Aberturas Valentinuz

Trabajadores de Aberturas Valentinuz, frente a la planta, reclaman salarios y aguinaldos adeudados. Piden definiciones sobre el futuro de la fuente laboral
Trabajadores de Aberturas Valentinuz

Trabajadores de Aberturas Valentinuz, frente a la planta, reclaman salarios y aguinaldos adeudados. Piden definiciones sobre el futuro de la fuente laboral
Trabajadores de Aberturas Valentinuz

Trabajadores de Aberturas Valentinuz, frente a la planta, reclaman salarios y aguinaldos adeudados. Piden definiciones sobre el futuro de la fuente laboral
Trabajadores de Aberturas Valentinuz

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Trabajadores de Aberturas Valentinuz

Trabajadores de Aberturas Valentinuz, frente a la planta, reclaman salarios y aguinaldos adeudados. Piden definiciones sobre el futuro de la fuente laboral

Trabajadores de Aberturas Valentinuz realizaron este miércoles una manifestación pacífica frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de Paraná ante el cierre y despido. Los empleados reclamaron el pago de salarios adeudados, aguinaldos pendientes e indemnizaciones, además de exigir respuestas de la empresa sobre la continuidad laboral, licencias sin goce de sueldo y la producción paralizada.

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Silvio Chiarella, secretario general del Sindicado de Obreros de la Industria de la Madera de Paraná (SOIM), en diálogo con La Red Paraná, había brindado detalles sobre la situación de unos 30 trabajadores de la fábrica ubicada en el parque industrial de Paraná.

protesta trabajadores Valentinuz

Deudas salariales y previsionales

El dirigente denunció que la empresa despidió a la mayoría de su personal el 13 de mayo y adeuda varios meses de salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Por otra parte sugirieron a los empleados vender maquinaria para cubrir sus propios haberes, tras lo cual cesaron toda comunicación.

Chiarella dijo que son 34 trabajadores, 17 fueron despedidos el pasado 13 de mayo, 13 se encuentran con permiso sin goce de sueldo (buscando otras fuentes de ingreso ante la falta de pago) y solo cuatro permanecen en la planta realizando guardias mínimas y tareas administrativas.

"Quedaron solamente cuatro afiliados nuestros trabajando y uno que es de otro sector haciendo guardias mínimas. Desde ese día no se han puesto más en contacto los dueños de la empresa, ni la parte legal tampoco, para ver cómo podemos arreglar el tema de que les deben salarios desde febrero hasta mayo, les debe el aguinaldo también y ver el tema de las indemnizaciones. Ante la falta de respuesta, queremos hacer visible la situación real", expresó el sindicalista.

Aberturas Valentinuz trabajadores

La patronal mantiene una abultada deuda con sus empleados y el sindicato. Se adeudan sueldos desde el mes de febrero hasta mayo, además del medio aguinaldo; la empresa descontaba los aportes de los recibos de sueldo pero no los depositaba. Se estima una deuda de 26 millones de pesos en obra social (desde abril de 2024) y 86 millones de pesos en seguros de vida (desde febrero de 2021).

También se registra una deuda con el gremio asciende a 33 millones de pesos, ya que el sindicato dejó de percibirla desde febrero de 2024 para no afectar el magro ingreso de los trabajadores.

Según Chiarella, los dueños de la empresa "se borraron" y no dan la cara frente a los reclamos. Las respuestas obtenidas han sido calificadas como "patéticas". Sugirió a los trabajadores que salgan a vender máquinas o puertas de la fábrica para cobrarse ellos mismos sus sueldos y eventuales indemnizaciones.

En este punto el sindicato propuso formar una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS), donde los trabajadores aportarían su capital de indemnización para gestionar la planta en concesión por 10 años, pero la empresa rechazó el ofrecimiento.

protesta trabajadores Valentinuz (1)

El impacto social es profundo debido a la antigüedad del personal. Algunos empleados tienen hasta 44 años de servicio (ingresaron en 1981) y cuentan con 63 años de edad, quedando a las puertas de la jubilación en condiciones precarias. El promedio de antigüedad en la planta supera los 25 años.

Ante la falta de contacto por parte de la empresa tras tres semanas de espera, el gremio ha decidido realizar una convocatoria frente a las puertas de la fábrica para que la sociedad conozca el manejo de los empresarios. En tanto, por vía judicial, iniciar reclamos individuales por las indemnizaciones correspondientes a través de los abogados del sindicato, aunque ven el panorama "muy complicado" debido a la reciente reglamentación de la ley de modernización laboral.

Chiarella concluyó que la empresa fue "desvalijada" para evitar que existan bienes suficientes para cubrir las altas indemnizaciones que legalmente corresponden.

Aberturas Valentinuz trabajadores despedidos

En crisis

Según Chiardella, la historia empezó a fines de 2022 cuando intentaron un preventivo de crisis sin justificarlo. En mayo de 2024 despidieron a los 17 que permanecían con la promesa de que si sacaban los pedidos les pagarían lo adeudado. "Los trabajadores cumplieron y la plata nunca llegó. Hace un mes y medio ofrecimos a través del sindicato intentar hacer una SAS (Sociedad de Acciones Simplificadas) donde los trabajadores ponían su capital de indemnización para que nos dieran en concesión por 10 años las instalaciones y nos proveyeran materia prima, pero ni siquiera quisieron eso. Hoy los trabajadores no tienen de qué vivir y la empresa no da la cara. Se borraron".

"La fábrica paralizó las operaciones. Dejó una persona administrativa para recibir cartas documento y tres serenos para resguardar el patrimonio. Tienen a la venta las máquinas para sortear gastos, pero para pagar lo que deben tendrían que vender la fábrica enter,. Que le digan al personal que salgan a vender ellos las maquinarias es muy patético de parte de alguien que se dice empresario", consideró.

Aberturas Valentinuz trabajadores Reclamo Paraná Parque Industrial
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