Paraná: celebraron por el Día de la República de Italia y del Inmigrante Italiano La Sociedad Italiana de Paraná realizó el acto por el 80º Aniversario de la Declaración de la República de Italia y del Día del Inmigrante Italiano 3 de junio 2026 · 12:54hs

La Sociedad Italiana de Paraná realizó el acto por el 80º Aniversario de la Declaración de la República de Italia y del Día del Inmigrante Italiano La Sociedad Italiana de Paraná realizó el acto por el 80º Aniversario de la Declaración de la República de Italia y del Día del Inmigrante Italiano La Sociedad Italiana de Paraná realizó el acto por el 80º Aniversario de la Declaración de la República de Italia y del Día del Inmigrante Italiano

La Sociedad Italiana de Paraná realizó el acto por el 80º Aniversario de la Declaración de la República de Italia en la pasaje Giuseppe Garibaldi en plaza San Miguel de nuestra ciudad.

República de Italia Día del Inmigrante (1) Acompañaron al presidente de la Sociedad Italiana de Paraná, Horacio Piceda los presidentes de las diferentes asociaciones italianas locales: Francisco Scotta de la Asociación Verdiana; Gustavo Artucio de la Asociación Friulana; Juana Ferro Oneto del Centro Lígure y Luis Giorello de Dante Alighieri, autoridades locales, provinciales y nacionales; miembros de la Comisión Directiva, el alumnado del Colegio Italiano Galileo Galilei, amigos y amigas de la Institución. El acto contó con la participación de la soprano Marita Monzón de la Asociación Verdiana de Paraná interpretando “O sole mio”, la colocación de una ofrenda floral en el busto de Giuseppe Garibaldi y palabras alusivas.

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República de Italia Día del Inmigrante (3) Actividades Dentro de las actividades que lleva adelante la Sociedad Italiana de Paraná por el “Día de la República de Italia” y “Día del Inmigrante italiano” hoy 3 de junio a partir de las 18 en San Martín 535 quedará habilitada la “Muestra por el Día del Inmigrante italiano” con símbolos patrios de italia, diarios de época, la constitución italiana y el árbol genealógico de Manuel Belgrano. Mañana 4 de junio a las 20 en el teatro municipal “3 de febrero” se llevará la Gala Lírica junto a la Asociación Mariano Moreno y la Asociación Verdiana.