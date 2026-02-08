Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

La producción de maíz en Entre Ríos se proyecta con altos rendimientos y optimismo, con más de 530.000 hectáreas en cultivo y apoyo de distintos sectores.

8 de febrero 2026 · 18:40hs
El maíz entrerriano del actual ciclo productivo se concreta sobre unas 530.000 hectáreas y las previsiones de rendimiento alientan las mejores expectativas. La iniciativa involucra a agricultores, asesores privados, expertos del INTA, la Bolsa de Cereales, la UNER y el Gobierno provincial.

En el contexto de la vista a un ensayo del cultivo en el establecimiento San Alfonso, ubicado en el límite de los departamentos Diamante y Paraná, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó: "Será seguramente una muy buena campaña, que compensará la del año pasado; donde tuvimos que salir a comprar por todo el país el grano necesario para nuestras cadenas de valor de la carne".

LEER MÁS: La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

Entre Ríos espera un rendimiento histórico en maíz: proyección de 6.800 kilos por hectárea

Especificó que "nuestra provincia es muy maicera, si bien otras nos superan en volumen, en Entre Ríos convertimos al maíz en cerdo o pollo; consumimos todo lo que producimos en Entre Ríos". "Aquí el cereal es central y un potrero como el que estamos recorriendo va a terminar convertido en proteína animal", aseguró.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Cereales, el rendimiento promedio provincial esperado se ubica en torno de los 6.800 kilos por hectárea, un 18 por ciento por encima del promedio de la última década. En cuanto a la expectativa de la actual campaña, Bernaudo especificó: "Actuamos teniendo en cuenta información del INTA y de la Bolsa de Cereales. Nos genera optimismo, aun lamentando que los maíces tardíos tengan algo de riesgo en comparación a un mes atrás".

El ensayo se concretó a partir de una iniciativa de la firma Pioneer destinada a promover prácticas de manejo eficientes y sostenibles. En esa tarea están involucrados los sembradores, asesores privados, expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Bolsa, el Gobierno provincial y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Entre Ríos, dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). "Queda por hacer, pero también es mucho lo hecho por los agricultores entrerrianos que producen este cereal esencial; generando valor a partir de la transformación de proteínas vegetales en animales", destacó el titular de Desarrollo Económico.

El ministro determinó que "trabajamos en conjunto a este tipo de eventos, como también con el INTA, organismo que está muy integrado a la producción entrerriana y al Gobierno provincial; nuestro secretario de Agricultura, Raúl Boc-Hó, es parte del Consejo del INTA, y los equipos del Ministerio de Desarrollo Económico trabajan mano a mano con este organismo nacional".

En lo que respecta a legislación, Bernaudo definió: "Hemos avanzado con la normativa de aplicación de fitosanitarios; y la primera ley provincial del país sobre drones agropecuarios. Y estamos digitalizando totalmente el registro de operarios de fitosanitarios".

Entre Ríos Maíz Bolsa de Cereales
