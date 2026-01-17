La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% en 2025, impulsada por la soja y el trigo y por cambios en las decisiones de venta de los productores.

La comercialización de granos en Entre Ríos mostró un crecimiento significativo durante 2025 . Según un informe elaborado por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber), en la provincia se concretaron operaciones por 5.333.859 toneladas, lo que representa un aumento del 17% respecto al año 2024.

Las toneladas comercializadas estuvieron concentradas principalmente en soja, maíz y trigo, que explicaron el 95% del total operado, con 5.075.616 toneladas. Al comparar los datos interanuales, el incremento estuvo impulsado por el repunte de la soja, el trigo, el sorgo y el girasol, mientras que el maíz mostró una caída asociada a una menor superficie sembrada y, en consecuencia, a una menor producción.

Entre Ríos comercializó más de 5,3 millones de toneladas de granos en 2025

Al analizar la dinámica comercial, el informe indica que la estacionalidad habitual se mantuvo en gran parte del año, aunque septiembre se presentó como una excepción. En ese mes, la soja registró un salto significativo en las operaciones como consecuencia de la eliminación temporal de los derechos de exportación, lo que generó un fuerte aumento en el volumen comercializado.

En diálogo con UNO, el autor del informe, Lautaro Albarracín, explicó que la comercialización de granos ya no responde estrictamente a un patrón estacional. "Lo que es comercialización ya ha dejado de ser estacional. Depende mucho de las medidas que se tomen respecto a las retenciones, de cómo juegan los precios que observan los productores y de todos esos factores que afectan a la rentabilidad. A partir de eso, los productores definen si vender, si esperar, si vender antes de cosechar o si esperar a que llegue la cosecha para tomar decisiones", señaló.

Albarracín también remarcó que la situación financiera incide directamente en las decisiones comerciales. "Hay un factor que es que los productores mayormente están financiados. Entonces, capaz que el precio no es el ideal, pero tienen que cumplir obligaciones, volver a sembrar, pagar deudas o afrontar inversiones", explicó.

Otro aspecto destacado del informe es la anticipación en las ventas. "Nosotros estamos observando que ya hay operaciones de la campaña 2025/26, por ejemplo de maíz y soja, que se van a cosechar en abril y mayo, y que ya están vendidas en 2025. Los productores se vienen anticipando", indicó Albarracín.

Respecto a las modalidades de comercialización, el informe muestra que más de la mitad de las operaciones se realizaron a precio hecho, mientras que el resto se concretó a fijar. "Más de la mitad de las operaciones se hacen a precio hecho y alrededor del 45% se venden a fijar. El productor entrega la mercadería y tiene seis meses para fijar el precio, jugando con lo que pueden ser las movidas de los precios en el futuro", detalló.

En el caso del arroz, Albarracín explicó una dinámica diferente. "Vimos que mucho arroz se vendió a fijar. Los productores entregaban el arroz esperando que el precio repunte, porque no les servía hacer operaciones a precio hecho, ya que el precio no alcanzaba para cubrir los costos. Se va viendo que todos los cultivos son diferentes. En los principales, como soja, maíz y trigo, predominan las operaciones a precio hecho, aunque también hay un buen porcentaje a fijar", sostuvo.

Sobre el impacto puntual de la quita temporal de retenciones, el estudiante avanzado de la Licenciatura en Economía destacó el fuerte salto registrado en septiembre. "En septiembre, cuando hubo una eliminación temporal de los derechos de exportación, se vio un boom. A nivel nacional, en dos días se comercializó un cupo de 16.000 millones de dólares, algo inédito. En Entre Ríos se registró un 63% más de operaciones", afirmó.

En cuanto a los resultados productivos, Albarracín explicó que la evolución de la comercialización estuvo directamente ligada a la producción. "Si comparás los números, ves que soja, trigo y sorgo crecieron en toneladas comercializadas, pero también en producción. En el caso del maíz hubo una caída interanual en la producción y, por lo tanto, en 2025 se comercializaron menos toneladas que en 2024", señaló.

Lautaro Albarracín y Manuel Villagra.jpeg Estrategia. "Los productores se vienen anticipando", indicó Lautaro Albarracín, redactor del informe. Foto: UNO/Delfina Silva

Finalmente, hizo una evaluación general de la campaña. "Básicamente deja un buen nivel de producción y una rentabilidad aceptable. El maíz fue el cultivo más rentable, la soja alcanzó a cubrir los costos y el trigo estuvo un poco más complicado. De todos modos, la campaña 2025/26, que se cerró hace unos días, fue récord histórico en producción y rendimiento", concluyó.

Por su parte, el Gerente General de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Manuel Villagra, destacó el volumen productivo alcanzado en la provincia. "Es el segundo año que superamos los 8 millones de toneladas en los principales cultivos. Es una cosecha récord y vamos camino a que, si todo sale bien y se mantienen las expectativas, tengamos una campaña normal nuevamente por encima de los 8 millones de toneladas, lo que sería un récord histórico", afirmó.

Villagra también remarcó el uso creciente de herramientas financieras por parte de los productores. "Hoy en día hay herramientas que están en manos de los productores y de las empresas que dan previsibilidad y cierta certeza sobre los precios actuales, cómo se comportaron en el pasado y cómo podrían comportarse en el futuro. Se están adoptando cada vez más herramientas financieras y de mercado para fijar pisos o techos de precios y luego ver cómo evoluciona el mercado para intentar capturar algún margen adicional", señaló.

El 80% del maíz de primera se encuentra en buena condición

A partir de una nueva actualización del área sembrada, obtenida mediante el procesamiento de imágenes satelitales del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber), la superficie destinada al maíz de primera en el ciclo agrícola 2025/26 se estima en 500.000 hectáreas.

En cuanto al estado fenológico, el cultivo se encuentra mayoritariamente entre las etapas de llenado de granos y madurez fisiológica, de acuerdo con los relevamientos realizados en la provincia.

Para evaluar la condición del cultivo y estimar el rendimiento promedio esperado, se llevó adelante un relevamiento entre la Red de Colaboradores del Siber. Tomando como referencia el rendimiento promedio provincial de la última década, ubicado en 5.745 kg/ha, se definieron cuatro categorías de condición.

El 38% de los lotes fue calificado como muy bueno, con perspectivas de rendimiento superiores al promedio decenal. En tanto, el 42% se ubicó en la categoría buena, con rindes esperados similares al promedio histórico. Por su parte, el 19% fue considerado regular, con rendimientos inferiores al promedio, mientras que solo el 1% presentó una condición mala, con expectativas muy por debajo del nivel decenal.

Al analizar los rendimientos esperados por zonas, las regiones Norte, Este y Oeste muestran promedios cercanos a 7.600 kg/ha. En contraste, la zona Sur registra un rendimiento estimado de 6.000 kg/ha, evidenciando una diferencia significativa respecto del resto de la provincia. Esta situación se explica principalmente por la escasez de precipitaciones, especialmente durante el mes de diciembre, que afectó el número y el peso de los granos.

En este contexto, el rendimiento promedio provincial esperado se ubica en 6.800kg/ha, un 1% superior al de la última campaña (6.700kg/ha) y un 18% por encima del promedio de la última década (5.745kg/ha).