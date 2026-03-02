Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

La temporada 2026 en Entre Ríos cerró con 66% de ocupación promedio, picos del 97% en Carnaval y un impacto superior a $300 mil millones en ingresos.

2 de marzo 2026 · 14:19hs
La provincia de Entre Ríos difundió los resultados de la temporada estival 2026, que registró una ocupación promedio del 66 por ciento, con picos del 97 por ciento en Carnaval y destinos con ocupación plena. El gasto diario por turista rondó los 100 mil pesos y el impacto económico total superó los 300 mil millones de pesos.

Los números fueron brindados por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, desde donde se destacó que la temporada finalizó con resultados positivos en los principales indicadores del sector. En ese marco, se remarcó la campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos" y una estrategia articulada entre organismos provinciales, municipios y el sector privado.

De acuerdo a los datos precisos difundidos, la ocupación promedio alcanzó el 66 por ciento, con picos del 97 por ciento en Carnaval y niveles plenos en destinos con eventos masivos. En términos económicos, el movimiento turístico generó un impacto de 305.036.408.216 pesos, con un gasto diario por visitante que promedió los 102.243 pesos. Estos valores reflejaron un flujo sostenido de viajeros y una dinámica de consumo que fortaleció los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio en las diez microrregiones turísticas de la provincia.

El calendario estival incluyó diez Fiestas Nacionales, siete en enero y tres en febrero. Entre ellas se destacaron la Fiesta Nacional del Lago en Federación; el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, que reunió a más de 60 mil espectadores; la Fiesta Nacional del Lino; la Fiesta Nacional de la Playa de Río; el Triatlón Internacional de La Paz, con más de 1.000 atletas y proyección nacional e internacional; la Fiesta Nacional del Mate; la Fiesta Nacional de la Artesanía; la Fiesta Nacional de la Sandía; y el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano.

Esta agenda convirtió a la provincia en escenario de espectáculos de alcance masivo, con presentaciones de artistas como Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso, La Konga y LukRa, ampliando la convocatoria y el impacto turístico en distintos puntos del territorio.

El turismo de carnaval volvió a ocupar un lugar central en la temporada, con 25 carnavales, corsos y celebraciones en 22 localidades. La Fiesta Nacional del Carnaval del País reunió a 211 mil personas a lo largo de enero y febrero, ratificando su relevancia dentro del calendario turístico nacional.

La oferta turística se sostuvo en los productos característicos de Entre Ríos, como las playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, los arroyos y el lago Salto Grande, junto a 15 complejos termales, parques acuáticos y propuestas en entornos naturales. Además, se registró un crecimiento de iniciativas vinculadas al turismo rural, enogastronómico y de experiencias, como la vendimia y el Camino del Vino Entrerriano, que diversificaron la oferta y promovieron nuevos circuitos.

Finalmente, desde el organismo se destacó que el esquema de diez microrregiones permitió fomentar recorridos integrados, extender la permanencia promedio y distribuir el flujo turístico en todo el territorio. Según se concluyó en el informe, este modelo favoreció el desarrollo equilibrado de los destinos y reforzó el posicionamiento de Entre Ríos como una provincia con una propuesta turística amplia, sostenida y competitiva.

