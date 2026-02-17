A predio completo La K'onga le puso ritmo y color al gran cierre de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón

La ciudad de Colón cerró una edición histórica de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 con una jornada que reunió música y un predio colmado.

La ciudad de Colón cerró una edición histórica de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 con una jornada que reunió música, reconocimientos y un predio colmado de público, consolidando al evento como una de las celebraciones culturales más importantes de la región.

En el marco de la última jornada, se concretó el homenaje a los Artesanos Rueca de Plata 2026 sobre el escenario mayor, instancia central para destacar la excelencia, la trayectoria y el valor cultural del trabajo artesanal. La organización agradeció a quienes formaron parte de las cinco noches de Fiesta —con una jornada suspendida por cuestiones climáticas— en un año atravesado por la temática “Alma de la Madera”, con propuestas de instituciones, gastronomía y artesanías que volvieron a ser protagonistas.

Homenaje a los Artesanos Rueca de Plata 2026

Durante el cierre, se realizó el reconocimiento oficial a los artesanos distinguidos con el Premio Rueca de Plata, uno de los galardones más prestigiosos de la Fiesta:

* Rueca de Plata – Producción Artesanal: Eduardo Broggi (rubro madera, ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe).

* Rueca de Plata – Artesano Calificado: Amílcar Cáceres (rubro metal / orfebrería, Colón, Entre Ríos).

* Rueca de Plata – Maestro Artesano: Efraín Demaestri (rubro cuero / soguería, Paraná, Entre Ríos).

Cuidar la Fiesta y el oficio

El cierre también tuvo un espacio especialmente emotivo con testimonios de artesanos que valoraron el significado de la Fiesta y el acompañamiento del público. Amílcar Cáceres, artesano colonense distinguido con la Rueca de Plata, agradeció el reconocimiento y llamó a seguir apoyando un evento “que revaloriza los oficios” y a quienes los representan.

Efraín Demaestri, Maestro Artesano Rueca de Plata, destacó que la edición fue muy positiva por el interés del público no sólo en comprar, sino también en comprender el valor cultural de la artesanía. En ese sentido, invitó a la comunidad a volver a participar en la próxima edición, remarcando la disposición de los artesanos para compartir y explicar sus saberes.

Otros expositores subrayaron el impacto favorable de las ventas y el crecimiento de la convocatoria, destacando el rol de las aperturas matutinas como oportunidad para que el público recorra, conozca y compre con más tiempo, fortaleciendo el resultado comercial para los artesanos.

Balance de una edición histórica

La organización destacó el acompañamiento del público, el trabajo de cada artesano y la participación de instituciones y emprendedores en el predio. La edición 2026 quedará marcada por cinco noches de grandes espectáculos, con presentaciones de Pier, La Beriso, Luck Ra, Abel Pintos y La K’onga, y por un fuerte protagonismo del sector artesanal, que volvió a ser el corazón de la Fiesta.