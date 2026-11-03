Escritores de distintas localidades de Entre Ríos fueron reconocidos por sus obras en poesía y narrativa. Los ganadores recibirán $750.000.

Entre Orillas 2026: premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

La iniciativa es impulsada en conjunto por las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay, con el objetivo de estimular la escritura y dar visibilidad a las voces literarias de Entre Ríos.

Las obras distinguidas

En poesía, el jurado seleccionó a Sebastián Quartino y Sigrid Kunath, de Paraná; Atahualpa Puchulu, de Concepción del Uruguay; y Hernán Lasque, de Concordia. También otorgó menciones especiales a Liliana Marse y Rocío Lanfranco, de Paraná, y a Margarita Presas, de Concepción del Uruguay.

Por su parte, en narrativa fueron reconocidos Enrique Lara, de Paraná; Matías Olmedo, nacido en Nogoyá y radicado en La Plata; y los uruguayenses Gerardo Iglesias y Ceferino Lloret.

En esta categoría, las menciones especiales quedaron para Horacio Lapunzina, de Paraná; Fabián Slongo, de Lucas González; y Paula Andrea Arriola, de Concordia.

Un impulso para la literatura provincial

Como parte del reconocimiento, cada ganador recibirá un premio de 750.000 pesos y cinco ejemplares de la antología que se editará con motivo de esta edición.

Con autores de distintas ciudades y localidades, Entre Orillas busca consolidarse como un espacio de encuentro para la producción literaria entrerriana. La propuesta también apunta a estrechar la cooperación cultural entre las dos ciudades organizadoras y ampliar la difusión de las obras creadas en la provincia.