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Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Escritores de distintas localidades de Entre Ríos fueron reconocidos por sus obras en poesía y narrativa. Los ganadores recibirán $750.000.

3 de noviembre 2026 · 13:56hs
Entre Orillas 2026: premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Entre Orillas 2026: premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

La literatura de Entre Ríos tiene nuevos autores reconocidos. La edición 2026 de los premios Entre Orillas anunció a quienes se destacaron en las categorías poesía y narrativa, luego de una convocatoria que reunió a más de 215 participantes de diferentes localidades de la provincia.

Del total, 195 propuestas quedaron habilitadas para formar parte de la competencia.

La iniciativa es impulsada en conjunto por las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay, con el objetivo de estimular la escritura y dar visibilidad a las voces literarias de Entre Ríos.

Las obras distinguidas

En poesía, el jurado seleccionó a Sebastián Quartino y Sigrid Kunath, de Paraná; Atahualpa Puchulu, de Concepción del Uruguay; y Hernán Lasque, de Concordia. También otorgó menciones especiales a Liliana Marse y Rocío Lanfranco, de Paraná, y a Margarita Presas, de Concepción del Uruguay.

Por su parte, en narrativa fueron reconocidos Enrique Lara, de Paraná; Matías Olmedo, nacido en Nogoyá y radicado en La Plata; y los uruguayenses Gerardo Iglesias y Ceferino Lloret.

En esta categoría, las menciones especiales quedaron para Horacio Lapunzina, de Paraná; Fabián Slongo, de Lucas González; y Paula Andrea Arriola, de Concordia.

Un impulso para la literatura provincial

Como parte del reconocimiento, cada ganador recibirá un premio de 750.000 pesos y cinco ejemplares de la antología que se editará con motivo de esta edición.

Con autores de distintas ciudades y localidades, Entre Orillas busca consolidarse como un espacio de encuentro para la producción literaria entrerriana. La propuesta también apunta a estrechar la cooperación cultural entre las dos ciudades organizadoras y ampliar la difusión de las obras creadas en la provincia.

Entre Ríos Literatura Obras
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