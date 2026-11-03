50 años de radio y una vida dedicada a Entre Ríos

El referente de la radio recibirá el premio El Sauce por su aporte a la cultura de Entre Ríos, y repasó sus 50 años de trayectoria en la locución

Su historia en la radio comenzó oficialmente el 30 de enero de 1976, cuando ingresó a LT14 de Paraná como locutor comercial. Sin embargo, su acercamiento a la comunicación había empezado antes, en los bailes populares de Santa Fe, donde tuvo sus primeras experiencias como animador.

Desde entonces, el micrófono se convirtió en una parte central de su vida. A lo largo de estos 50 años, trabajó en distintos medios y asumió diferentes responsabilidades, pero hubo un proyecto que marcó especialmente su recorrido: Caminata Sabatina.

Caminata Sabatina, una historia que comenzó en 1981

El programa nació el 6 de junio de 1981, inicialmente desde los estudios de radio. Con el paso del tiempo, la propuesta fue creciendo y, en 1989, comenzó a realizar transmisiones desde distintos puntos de Entre Ríos. La idea era acercarse a las comunidades, conocer sus protagonistas y darles espacio a las historias que muchas veces no encontraban lugar en los medios de comunicación.

Actualmente, Caminata Sabatina se transmite de manera simultánea por entre 26 y 28 emisoras de la provincia, tanto AM como FM. Esa red permite que las voces de distintas localidades lleguen a otros rincones del territorio entrerriano y que cada comunidad pueda compartir sus actividades, sus costumbres y su identidad.

Para Rinaldi, el sentido del ciclo siempre estuvo vinculado con la posibilidad de recorrer la provincia y contar lo que sucede en ella. No se trata solamente de hacer radio, sino de generar un espacio de encuentro y difusión para quienes viven y trabajan en cada localidad.

El trabajo también se extiende a otros medios. Desde hace 24 años realiza tareas en LT39 de Victoria y desde hace una década en LT27 de Villaguay, además de su labor en Radio Victoria. Su actividad ocupa prácticamente todos los días de la semana y refleja una dedicación que se sostiene a lo largo del tiempo.

Transmitir desde el interior, un desafío técnico

Las primeras transmisiones fuera del estudio representaron un desafío técnico importante. En aquellos años no existían las facilidades de comunicación actuales y cada salida requería ingenio, coordinación y un trabajo previo para garantizar que la señal llegara a Paraná.

Rinaldi recordó que utilizaban enlaces de VHF y que, en algunas ocasiones, debían recurrir a las comisarías o a los edificios municipales para establecer comunicaciones telefónicas que permitieran conectar las transmisiones con la emisora. Eran procedimientos que exigían organización y el compromiso de los equipos técnicos.

También recordó su participación en los comienzos de Canal 9 Paraná, en 1986, una etapa en la que los recursos eran limitados y el trabajo cotidiano demandaba encontrar soluciones para poner en marcha cada producción.

Al mirar hacia atrás, el locutor reconoce los cambios que atravesó la actividad. La tecnología modificó las formas de producir y transmitir, pero considera que las herramientas por sí solas no alcanzan. Para él, la formación humana, los principios y la responsabilidad siguen siendo fundamentales para ejercer la comunicación.

Santiago Miguel Rinaldi: 50 años de radio y una vida dedicada a Entre Ríos

La familia y los valores que acompañaron su camino

En su recorrido profesional, Rinaldi destacó la importancia de la educación y de los valores que recibió de sus padres. El trabajo, la perseverancia, el sacrificio y la conducta fueron algunas de las enseñanzas que, según contó, lo acompañaron durante toda su vida.

También reconoció el lugar de su familia en estos años. Está casado desde hace casi 48 años y señaló que su esposa fue un apoyo importante para sostener una actividad que demanda tiempo y compromiso. Sus dos hijos también se vincularon con el mundo de la comunicación y desarrollaron sus propios emprendimientos. En conjunto, conforman cuatro agencias que, en distintas oportunidades, trabajan de manera articulada.

Esa presencia familiar forma parte de una historia en la que la profesión trascendió el espacio de trabajo y se convirtió en una actividad compartida entre generaciones.

Un reconocimiento a la cultura entrerriana

El próximo jueves 5 de noviembre, Rinaldi recibirá el premio "El Sauce", una distinción del Gobierno de Entre Ríos destinada a reconocer a personas que contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cultural de la provincia. La ceremonia se realizará en la Vieja Usina, con entrada libre, y contará con presentaciones musicales de Juan Manuel Bilat y Musiqueros Entrerrianos.

El reconocimiento representa un momento especial en su trayectoria, no solo por los 50 años de actividad radial que cumplió en enero de 2026, sino también por el vínculo que construyó con las localidades y sus habitantes a través de Caminata Sabatina.

Al conocer la noticia, Rinaldi agradeció a las autoridades provinciales que impulsaron la distinción y a quienes acompañaron su recorrido profesional. También destacó el aprendizaje compartido con colegas y trabajadores de los distintos medios en los que se desempeñó.

Más allá del reconocimiento, el locutor mantiene proyectos y objetivos. Entre ellos, la intención de desarrollar un espacio no comercial dedicado especialmente a promover la cultura de Entre Ríos y dar visibilidad a sus artistas.

Su mirada continúa puesta en el territorio provincial. Las localidades, sus protagonistas y las historias cotidianas siguen siendo el motor de una propuesta que nació hace más de cuatro décadas y que conserva su propósito original: hacer radio para acercar a los entrerrianos y contar la identidad de su gente.